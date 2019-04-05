Видеофакт: Украинская ракета точно поражает цель на расстоянии 130 километров 5 5.04.2019, 12:50

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Испытания прошли на полигоне в Одесской области.

Испытания новейшего украинского ракетного комплекса залпового огня с корректируемым боеприпасом «Ольха-М» прошли четвертого апреля на Тарутинском полигоне в Одесской области. Видео пусков было опубликовано на странице главы СНБОУ Александра Турчинова в Facebook.

Турчинов рассказал, что дальнобойность такой системы составляет 130 километров. Ракета способна поражать наземные и морские цели. «Ольха-М» представляет собой глубокую модернизацию советской РСЗО «9К58 «Смерч» с корректируемым боеприпасом.

Конструкторы применили новые топливо, систему управления и систему позиционирования и подготовки курса. Все основные комплектующие комплекса «Ольха-М» — украинского производства, в том числе новая система управления, ракетное топливо, боевая часть.

Реактивный снаряд «Ольхи-М» может быть управляем по всей траектории полета, для чего служат газодинамические рули. Система управления — инерциальная, которая обеспечивает точность попадания до 50 метров, при использовании GPS этот показатель увеличивается до семи метров.