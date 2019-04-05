Белорусы собрались на молитву в Куропатах (Видео, онлайн)1
- 5.04.2019, 19:18
(Обновляется) Несколько десятков человек собрались в урочище.
В Куропатах вновь началась молитва, которую должен был проводить Павел Северинец, но он был задержан сегодня утром в Куропатах. Проводить молитву будет жена Павла Северинца Ольга, cообщает "Белсат".
19.30
На молитву пришли многие постоянные защитники Куропат, но также много новых лиц.
19.23
Лидер "Молодого фронта" Денис Урбанович и защитница Куропат Анна Шапутько прочитали главы из Псалтыря.
19.15
Одна из присутствующих зачитала одну из глав из библейского Псалтыря. Собравшиеся молятся об упокое душ невинно убитых в Куропатах.
Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.