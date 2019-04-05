Белорусы собрались на молитву в Куропатах (Видео, онлайн) 1 5.04.2019, 19:18

(Обновляется) Несколько десятков человек собрались в урочище.

В Куропатах вновь началась молитва, которую должен был проводить Павел Северинец, но он был задержан сегодня утром в Куропатах. Проводить молитву будет жена Павла Северинца Ольга, cообщает "Белсат".

19.30

На молитву пришли многие постоянные защитники Куропат, но также много новых лиц.

19.23

Лидер "Молодого фронта" Денис Урбанович и защитница Куропат Анна Шапутько прочитали главы из Псалтыря.

19.15

Одна из присутствующих зачитала одну из глав из библейского Псалтыря. Собравшиеся молятся об упокое душ невинно убитых в Куропатах.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.