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Максим Мирович: Первый тур в Киеве - как это было

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  • 6.04.2019, 14:31
  • 1,195

И в Беларуси, и в России об этом даже не мечтают.

31 марта 2019 года в Украине состоялся первый тур выборов президента — страна выбирает себе руководителя на следующий пятилетний период. Как это было — пишет в Фейсбуке блогер Максим Мирович:

- В эти дни я прилетел в Киев и воочию наблюдал за всем происходящим — на мой взгляд, первый тур выборов прошел очень достойно, и глядя на всё происходящее можно в полной мере утверждать, что Украина состоялась как демократическое государство с прозрачной процедурой выборов президента.

Судите сами — во-первых, среди наблюдателей на участках, а также в избирательных комиссиях находятся представители совершенно разных партий и движений — которые так сказать следят друг за другом, чтобы не было никаких фальсификаций и вбросов. Для тех, кто не знает — на белорусских выборах наблюдатели стоят за пять метров от стола (на котором ведется подсчёт голосов) и в лучшем случае видят только задницы счётной комиссии — которые обступают стол, как квочки цыплят при виде коршуна, и не дают подойти ближе пяти метров.

Во-вторых — все урны абсолютно прозрачные, опечатаны специальными штампами украинской Центральной Избирательной Комиссией (ЦВК), ну и вы можете абсолютно свободно зайти на совершенно любой участок, всё смотреть, всё фотографировать и записывать на видео — никто вам ничего не скажет и не спросит. И да, полиции на участках тоже нет.

В-третьих — результаты выборов практически точно совпали с результатами экзит-полов, которые проводились на участках — что говорит в том числе о высоком уровне социологических опросов в Украине.

Ну и в-четвёртых — в городе Киеве была совершенно расслабленная атмосфера, абсолютно не напоминающая предвыборные Минск или Москву — те в дни выборов больше похожи на оккупированные города с комендантским часом. В общем — россияне и белорусы могут только позавидовать украинским выборам.

Итак, в сегодняшнем посте — большой фоторассказ о том, как в Украине проходили выборы.

02. Для начала давайте посмотрим на то, какой была атмосфера в городе Киеве. К 31 марта на улицах города уже практически не осталось наглядной агитации кандидатов в президенты Украины — согласно закона о выборах, за сутки до голосования вступает в действие так называемый "день тишины", в который запрещена любая агитация. По теме выборов можно было встретить, к примеру, вот такой призыв придти на участки для голосования в метро — "Украинцы не молчат, украинцы голосуют".

03. И вот такой билборд с фотографией украинского военного и надписью "Голосуйте — мы прикроем!", который размещён на проспекте Степана Бандеры и напоминает украинцам о том, что в их стране продолжает идти война — сытым киевлянам иногда стоит напомнить об этом.

04. В остальном город продолжал жить совершенно обычной жизнью многолюдной украинской столицы. На улице Крещатик гуляли киевляне и гости города — в тёплое время года Крещатик становится пешеходным на выходные.

05. В эти дни в Киеве было уже совсем тепло — и многие уличные кафе уже выставили на улицы столики и диванчики. Необходимая ремарка для дорогих далёких друзей из России, которые знают об Украине только из репортажей российского телевидения — нет, в Киеве не убивают за русский язык, половина украинских патриотов и половина людей на фото говорят на русском языке. Нет, их не надо ни от кого "защищать", сидите у себя дома и читайте книги о попаданцах.

06. На Крещатике очень много уютных кафе, многие посетители которых в эти дни говорили о выборах. Пожалуй, это единственное — что отличало день выборов президента от обычного выходного в центре Киева. На улицах не было ни полиции, ни автозаков, ни перекрытого центра города. Даже странно — ну как выборы могут проходить без вот этого всего)?

07. Отличительной особенностью центра Киева в день выборов стала вот такая сцена телеканала "Прямой", которая была установлена прямо на Майдане Независимости — отсюда готовились вести прямой репотраж о подсчёте голосов на выборах. На заднем плане можно увидеть отремонтированный дом Профсоюзов, который был сожжён "Беркутом" во время событий Евромайдана. В 2014-м году я делал фоторепортаж из его сожжённых коридоров.

08. А теперь давайте посмотрим, как собственно проходили выборы. Вместе с журналистом Денисом Лавникевичем мы направляемся на один из избирательных участков в самом центре Киева, в Печерском районе. Избирательный участко находится в старинном здании Дома офицеров Вооружённых сил Украины. Вокруг нету ни плясок, ни танцев, ни распродажи дешевых продуктов и сосисок в тесте. Водки тоже никто никому не наливает.

09. Над входом можно увидеть табличку с номером участка — 800588, именно здесь сегодня голосовал президент Украины Пётр Порошенко с семьёй — он прописан в Печерском районе столицы. Ну, думаю — наверное, всё будет оцеплено полицией, а у людей с фотоаппаратами будут как минимум спрашивать журналистскую аккредитацию и пропускать через металлоискатель. А может и собаками обнюхают ещё.

10. Но на самом деле внутрь мы попадаем совершенно свободно — на входе даже нет вахтёра, который в Минске обязательно был бы и с пристальным прищуром а-ля Штирлиц высматривал бы врагов народа в каждом входящем. Здесь всего этого нет — мы с Денисом просто входим внутрь и поднимаемся по лестнице.

11. Чуть дальше, в холле второго этажа (где, собственно, и проходит голосование), вдоль стен и вдоль окон лежат распечатанные программы кандидатов в президенты Украины — их аж целых 39 человек — что кстати тоже говорит о демократичности процедуры выборов. Набирайте необходимое количество подписей, вносите необходимую сумму в избирательный фонд — и баллотируйтесь наравне с другими — никто вам ничего не запрещает.

12. Согласно экзит-полам, проводившимся на выходах из избирательных участках, где-то к 16 часам 31 марта уже было понятно, кто именно выходит во второй тур — и я сфотографировал программы именно этих кандидатов. Вот краткая программа действующего президента Украины Петра Порошенко — он обещает продолжить движение Украины в сторону НАТО и ЕС.

13. А вот программа Владимира Зеленского, который тоже вышел во втрой тур выборов — пока непонятно, чего именно он хочет, а его программа, написанная на этом листке, больше похожа на какие-то лозунги, которые непонятно как будут реализованы. "Я за Украину, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения", "Я за Украину, где бабушка получает пенсию, а не инфаркт от счёта за коммуналку". Как именно всё это будет реализовано и какими средствами — Зеленский не рассказывает.

14. Были ещё и вот такие интересные и малоизвестные кандидаты, однофамильцы Юлии Тимошенко — из лагеря Тимошенко уже завявили, что всё это сделано для того, чтобы оттянуть часть голосов у Юли. Хотя перепутать Юрия и Юлю, по-моему, достаточно сложно)

15. А сейчас мы с Денисом входим в сам зал, где собственно и происходит голосование. Людей на участке не очень много — основная часть избирателей проголосовала ещё до обеда, плюс центральный Печерский район Киева в принципе не очень густо населён.

16. Голосование проходит так — люди подходят к столику с избирательной комиссией, у каждого из столиков можно увидеть улицу и номера домов, к которым относится тот или иной столик. Избиратель предъявляет паспорт с регистрацией, ставит свою фамилию и подпись в листок проголосовавших, а затем берёт бюллетень и идёт его заполнять в закрытой кабинке, а затем опускает бюллетень в урну.

17. Обратите внимание на размер бюллетеня, я сфотографировал его на краю стола — в нём целых 39 фамилий, и бюллетень очень длинный. Забыл добавить, что абсолютно всё происходящее вы можете абсолютно свободно снимать — вопросов не задают ни граждане, ни избирательная комиссия. Я вообще гражданин другого государства — но тем не менее, у меня никто ничего не спросил о целях съёмки. Всё максимально прозрачно.

18. Избирательные кабинки выглядят вот так. Голосование является тайным — то есть, никто не должен видеть, за какого именно кандидата вы поставили свою галочку — вы можете это рассказать только по собственному желанию. Кабинки закрыты плотной синей тканью, внутри — только небольшой столик и шариковая ручка.

19. А вот так выглядят урны для голосования — они совершенно прозрачные, установлены прямо на полу (никаких дополнительных столов, в которых могло бы быть "двойное дно" и так далее). Урн всего четыре — голосуете и затем бросаете бюллетень в любую понравившеюся вам урну.

20. Урна с бюллетенями крупным планом. В кадр попал бюллетень с голосом (галочкой) за кандидата по имени Руслан Кошулинский. Всё абсолютно прозрачно, всё можно снимать.

21. А вот так выглядят штампы, которыми опечатаны урны для голосования. Это специальная пластиковая пломба с номером, который ЦВК присваивает для каждого избирательного участка. Вскрыть урну, не повредив пластиковую пломбу абсолютно невозможно. Перед подсчётом голосов наблюдатели от разных партий и общественных движений первым делом проверяют целостность пломб и вносят данный факт в протокол.

22. Киевляне голосуют:

23. А мы тем временем движемся дальше — Денис пригласил меня заехать в редакцию издания "Деловая столица", которая в день выборов ведёт онлайн-стрим о голосовании в Киеве. Прямо сейчас за дверью с надписью "тишина" идёт трансляция, в которой репортёры и гости передачи рассказывают киевлянам о ходе выборов. Никто не мешает вести стрим, никто его не глушит, в редакцию не врывается ОМОН и не кладёт всех лицом вниз — как это время от времени случалось на стримах Навального.

24. Комната отдыха для журналистов. Здесь в кулуарах обсуждается ход выборов и планы о фото-видеосъёмках в городе.

25. Денис на рабочем месте. Ни полиция, ни власти в Украине никак не мешают независимым медиа освещать выборы по своему усмотрению. Уже только в одном этом Украина сделала гигантский рывок вперёд за прошедшие пять лет. В Беларуси и России с этим всё более чем печально...

26. Во время моего нахождения в студии в твиттере проходит слух, что возле здания ЦВК собираются "титушки Тимошенко" и планируются какие-то беспорядки. Срочно выезжаем туда. Оказывается, это не более чем слухи — распускаемые, видимо, теми, кому не нравится мирный и демократический ход украинских выборов. Возле здания ЦВК можно увидеть только несколько репортёров, несколько съёмочных групп от разных телеканалов и праздно гуляющих людей.

27. Само здание ЦВК закрыто металлическим забором (во избежание провокаций), но и здесь незаметно какого-то сверх-усиления, броневиков и танков. В России здание Центризбиркома уже оцепили бы двумя тысячами "космонавтов" в экипировке — а то чего доброго Навальный войдёт внутрь и перепишет на себя все бюллетени.

28. Лишь на входе у ворот ЦВК стояла небольшая группа Нацгвардии, которая проверяла документы у тех, кому нужно было попасть внутрь. И ещё у самых дверей стояло два наряда нацгвардейцев в зелёных жилетках.

29. На площади у ЦВК кто-то установил навес с табличкой "приёмная народного депутата Украины":

30. Ещё была установлена большая сцена одного из украинских телеканалов, а также большой экран — ближе к вечеру отсюда началась прямая трансляция о подсчёте голосов первого тура выборов, было множество гостей, которые абсолютно свободно высказывали своё мнение обо всём происходящем — в прямом эфире, прямо под стенами ЦВК, где считались голоса избирателей.

31. Здесь же гуляли репортёры различных телеканалов, абсолютно свободно снимали всё происходящее и брали интервью у людей. Никто ни у кого не спрашивал документы, никто не интересовался целямь сьёмки, никто не вскрикивал о том, что "съёмка должностных лиц разрешена только по письменному разрешению". Статьёй об "оскорблении власти" тоже никто не угрожал — словом, не было всей вот этой атмосферы оккупации и диктатуры.

32. На всю огромную площадь у стен ЦВК я увидел ровно один наряд полиции.

33. И прямо здесь же, у входа в метро, сидели уличные торговки — их тоже никто не прогонял "с барских глаз долой".

Что можно сказать в качестве эпилога? Лично я остался под большим впечатлением от украинских выборов, от того как именно всё происходило — и для Беларуси, и для России всё это стало чем-то несбыточным, у нас отобрали вот эту свободу и установили под разными предлогами атмосферу диктатуры, словно в антиутопии Half-Life 2. Вот только жизнь это не игра, и как нам всё это расхлёбывать — совершенно непонятно...

Украинцам — большое спасибо за всё увиденное, удачи и пожелание сделать правильный выбор во втором туре.


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