Названы три лучших способа сэкономить на новом авто 5 8.04.2019, 14:21

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Эксперты дали полезные рекомендации для автолюбителей.

Согласно одному из экспериментов, многие автомобильные продавцы сами готовы сделать скидку на авто. Это делается для того, чтобы перебить предложение конкурента, пишет сайт udf.by.

Правда, покупателю необходимо проявить терпение, железную выдержку и хорошенько подготовиться. Для начала ознакомьтесь с сетью автосалонов и узнайте их предложения, информируя о ценовой политике остальных продавцов.

Еще один способ называется «в последний вагон». Дело в том, что продавцы в конце месяца или года хотят продать по максимуму, чтобы в отчете фигурировали хорошие показатели. Это воздействует на ценовую политику салона, поэтому можно сбить стоимость.

И последний, третий способ базируется на поиске машины в Интернете. Интернет-магазинам не нужно оплачивать аренду помещения и выплачивать зарплаты персоналу, поэтому цена авто будет значительно ниже.