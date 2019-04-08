Лукашенко поддержал Порошенко на выборах в Украине 35 8.04.2019, 14:32

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Диктатор высказался о результатах первого тура украинских выборов.

Об этом Лукашенко сказал в интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу», пишет БелТА.

Диктатор высказался о результатах первого тура в Украине.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», - заявил Лукашенко

Александр Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. «Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах.

Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — подчеркнул он.

Также Лукашенко прокомментиировал информацию, что люди в первом туре голосовали за Зеленского в качестве протеста против других политиков.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот.

Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», — считает он.