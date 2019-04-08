закрыть
8 апреля 2019, понедельник, 17:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Лукашенко поддержал Порошенко на выборах в Украине

35
  • 8.04.2019, 14:32
  • 6,376

Диктатор высказался о результатах первого тура украинских выборов.

Об этом Лукашенко сказал в интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу», пишет БелТА.

Диктатор высказался о результатах первого тура в Украине.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», - заявил Лукашенко

Александр Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. «Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах.

Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — подчеркнул он.

Также Лукашенко прокомментиировал информацию, что люди в первом туре голосовали за Зеленского в качестве протеста против других политиков.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот.

Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», — считает он.


популярное за неделю

Мнение

Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого
За издевательство над христианскими символами – анафема
За издевательство над христианскими символами – анафема Владимир Некляев
Обращение к участникам молебна на площади Свободы
Обращение к участникам молебна на площади Свободы Николай Статкевич