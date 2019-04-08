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В России бывших сотрудников ОМОН выселяют из квартир

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  • 8.04.2019, 17:15
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Иллюстрационное фото Reuters

ОМОНовцы участвовали в разгонах мирных акций в Москве.

Бывшие сотрудники московского ОМОНа записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на их выселение из служебного жилья, cообщает "Радио Свобода".

Пять человек, которые представились ветеранами ОМОНа, на видео напомнили Путину, помимо прочего, о том, что выполняли "служебно-боевые задачи" в горячих точках, на Манежной и Болотной площадях.

Обращение, опубликованное в YouTube-канале "Агентство стратегических программ", адресовано также главе правительства Дмитрию Медведеву и руководителям Росгвардии и МВД.

Утверждается, что в 2010 году им предоставили служебные квартиры, а после их ухода со службы предписали выехать из них, утверждая, что речь идёт о нежилых помещениях.

"Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе и в горячих точках, на Манежной, на Болотной площадях, во время проведения Чемпионатов мира по футболу, Олимпийских игр и Кубка Конфедераций и во время других общественно-политических и спортивных мероприятий, мы ежедневно проходили службу на улицах города, но в результате сами оказались по выходе на пенсию вне закона. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?" — говорит один из снявшихся в видео. "Медиазона" установила личности пятерых бывших омоновцев, записавших обращение.

На Манежной площади в декабре 2010 года ОМОН разгонял несогласованную акцию протеста футбольных фанатов, а на Болотной площади в мае 2012-го - марш противников Владимира Путина. Власти охарактеризовали эти события как массовые беспорядки, десятки людей были осуждены по так называемому "болотному делу" - только демонстранты, ни один омоновец на скамью подсудимых не попал.


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