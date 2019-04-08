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В штабах Зеленского и Порошенко отреагировали на заявление Лукашенко про украинские выборы

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  • 8.04.2019, 17:32
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Дмитрий Разумков и Александр Палий прокомментировали слова диктатора.

Появилась первая реакция в штабах фаворитов украинских выборов на призыв Александра Лукашенко к украинцам не голосовать за Зеленского, сообщает «Радыё Свабода».

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ответили на призыв главы Беларуси Александра Лукашенко во втором туре выборов не голосовать за актера и бизнесмена, который занял первое место по итогам первого тура голосования.

«Ну у вас же (в Беларуси) свобода слова. Каждый имеет право говорить, что считает необходимым», — сказал Дмитрий Разумков, политтехнолог Владимира Зеленского, отвечая на вопрос об отношении к призыву Александра Лукашенко не голосовать за Владимира Зеленского. Более детально оценивать высказывания Лукашенко Дмитрий Разумков отказался.

В свою очередь политолог Александр Палий, которого считают одним из членов группы политконсультантов действующего президента Украины, считает, что Александр Лукашенко высказался как друг Петра Порошенко:

«Он сказал, как есть, и как друг. Возможно, его заявление повлияет на выбор восточных украинцев во втором туре голосования».

В интервью турецкому информационному агентству Anadolu Александр Лукашенко поддержал действующего президента Петра Порошенко.


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