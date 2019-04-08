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Ольгу Николайчик оштрафовали за пост про молебен в Куропатах

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  • 8.04.2019, 18:05
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Ольга Николайчик

Судья приговорила активистку к $417 штрафа.

Суд Первомайского района оштрафовал общественную активистку и режиссера Ольгу Hиколайчик на 35 базовых величин — почти 900 рублей «за призыв на несанкционированное мероприятие в социальных сетях», передает «Радыё Свабода».

Ольгу Николайчик задержали 5 апреля около 20-и часов. Она после вечерней молитвы осталась в Куропатах, чтобы посадить цветы. По дороге домой на выходе из подземного перехода ее забросили в микроавтобус, забрали телефон.

«Милиционеры вели себя агрессивно, издевались, угрожали посадить на цепь. Повезли в Центр изоляции правонарушений на Окрестина. Я сразу же объявила, что буду держать голодовку. В камере первую ночь не могла спать, меня пытались разместить на верхней шконке. Потом уже перевели на нижнюю шконку. Протокол я не подписала», - рассказала после освобождения Ольга Николайчик.

В понедельник, 8 апреля, ее привезли в Первомайский суд Минска. Дело рассматривал судья Юрий Горбатовский. Осудили ее за «призыв на несанкционированное мероприятие в социальных сетях». Ольга настаивала, что это был не призыв на мероприятие, а информирование про молебен за Куропаты.

Приговор - 35 базовых величин (892,5 рубля).

По словам Ольги Николайчик, неизвестно, где держат Артема Черняка, которого последний раз видели в Олехновичах - он садился в маршрутку на Минск.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.


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