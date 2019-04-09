В офисе «Белсата» в Минске проходит обыск 11 9.04.2019, 9:33

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(обновляется) Сотрудники МЧС пытались выпилить «болгаркой» дверь.

Стало известно, что в офис телеканала «Белсат» в Минске пришли милиционеры делать обыск, сообщает пресс-служба ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

На это имеется постановление Следственного комитета. В рамках какого дела проводится это следственное действие, пока неизвестно.

Сотрудники МЧС пытались выломать дверь в офис «Белсата» в Минске, сообщает телеканал «Белсат». В чем причина визита, пока не ясно. По словам журналиста «Белсата», у них была болгарка, которой они хотели спилить дверь, но быстро уехали.

Сейчас во дворе стоит авто с милиционерами в штатском. Также с утра в офис приходили два милиционера.

Телефоны минских координаторов «Белсата» не отвечают.

В подъезд дома, где находится редакция «Белсата», сотрудники милиции никого не пускают.