Лукашенко панически боится Николая Статкевича 12 9.04.2019, 10:41

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Николай Статкевич

Лидерa Белорусского Национального Конгресса осудили на 15 суток за призыв к молебну.

Задержанного 7 апреля около дома лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, который собирался на молебен за Куропаты к Свято-Духову собору в центре Минска, судили утром 9 апреля, cообщает «Радыё Свабода».

Суд над Статкевичем длился 5 минут. Судья Виктория Шабуня вынесла приговор: 15 суток ареста.

Николай Статкевич отказался участвовать в заседании, заявил судье отвод, но она не согласилась. Суд проходил за якобы призыв к несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП РБ), Статкевич возмутился: «Какая акция, это же была молитва!»

Несколько дней около его дома в Лошице дежурили три микроавтобуса. В воскресенье утром, когда Статкевич садился в автомобиль, его схватили люди в штатском и увезли в Центральный РУВД Минска.

Днем его поместили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Утром в понедельник в ЦИПе не желали принимать передачу, которую привезла жена Марина Адамович: «Его сейчас повезут в суд, зачем ему сумки?» - говорили охранники. В понедельник Статкевича в суд так и не привезли.

Во вторник в 5 утра Николая Статкевича тайно вывезли с Окрестина в Центральный РУВД, продержали там до 8 утра и повезли в суд Центрального района. Участвовать в процессе лидер БНК отказался.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич является самым популярным белорусским оппозиционным политиком.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

7 апреля в 12.00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора прошел молебен. В молебне приняли участие более 1000 человек.