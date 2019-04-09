Ольга Николайчик: Я смеялась им в лицо 5 9.04.2019, 12:21

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Активистку три дня держали в тюрьме на Окрестина за пост про молебен.

За что защитница Куропат Ольга Николайчик попала за решетку? За призыв на молебен. Вот скриншот поста, передает «Радыё Рацыя».

За решеткой Ольга Николайчик держала голодовку протеста.

Как рассказала активистка: «Мне за информацию о молитве в «Фейсбуке» дали 417 долларов штрафа и трое суток тюрьмы до суда. И в протоколе так и написали «за призыв к молитве».

Милиционеры шутили в кабинете после задержания друг с другом: «Может ты еще и крестик носишь? - «Нет, не ношу - у меня - солнце, треугольник и глаз».

Для них бакс - Бог. Перед задержанием я посадила цветы в Куропатах у креста Ластовскому и побывала на совместной молитве. Так меня на микрорайоне взяли с лопатой маленькой - саперной. Серебряный бус несся с горки по зеленой зоне - я шла по тропинке, где раньше был куропатский лагерь.

Неслись с горы - схватили на ходу, выкрутили руку с мобильным. После пересадили в синий бус - показали цепь с наручниками и сказали - закуют. Я им ответила: «Я не обезьяна», и засмеялась в лицо. Хотели напугать. На суд Первомайский везли с Окрестина на легковушке «Ремонтный сервис», водитель в «камбезе» ремонтного сервиса».

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

7 апреля в 12.00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора прошел молебен. В молебне приняли участие более 1000 человек.