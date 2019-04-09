Из офиса «Белсата» следователи изъяли пять компьютеров 3 9.04.2019, 15:50

Фото: euroradio.fm

Забрали все носители информации.

Сегодня в один из минских офисов телеканала «Белсат» пришли милиционеры, от 8:50 они проводили обыск. Следственный комитет пояснил: это следственные действия по делу за «клевету», передает «Радыё Свабода».

В 13 часов из офиса «Белсата» вышли сотрудники милиции и Следственного комитета. Вместе с ними появился и сотрудник телеканала Николай Дебело, присутствовавший во время обыска.

«Никакого обвинения против меня нет, я был как присутствующий во время обыска. Следователь запретил разглашать, на основании какой статьи ведутся действия. Но обыск по уголовному делу», - сообщил Дебело.

После этого журналисты смогли подняться в помещение, где увидели полный хаос - по всех помещениях разбросаны ящики и личные вещи.

Во время обыска забрали два системных блока, три ноутбука, а также все носители информации.

Ему не объяснили, почему обыск проведен именно в это время - он не исключает, что это связано с политическими кампаниями, которые ожидаются в обозримом будущем.

Дебело рассказал, что в начале 9-го часа в домофон позвонила женщина, которая сказала, что хочет проверить наличие горячей воды. Еще через какое-то время постучали и сказали, что пришли из Следственного комитета.

Когда он отказался их пустить в квартиру, раздались звуки пилы-«болгарки». Чтобы не портить имущество хозяина, Дебело решил открыть дверь. Сразу же начался обыск.

Теперь менеджер намерен проконсультироваться с юристами, какую информацию можно оглашать, чтобы не навредить себе и коллегам.