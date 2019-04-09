Кто вы, фельдмаршал Хафтар? 4 Александр Волынский, «Укринформ»

9.04.2019, 15:55

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Что делал ливийский мятежник на российском авианосце «Адмирал Кузнецов».

К югу от столицы Ливии Триполи идут бои между проправительственными формированиями и отрядами так называемой «Ливийской национальной армии» (ЛНА) под руководством 75-летнего фельдмаршала Халифы Хафтара: местной легенды, ветерана всех войн, которые были здесь за последние 40 лет, побратима самого Каддафи, а затем его арестанта и врага, выпускника российской военной Академиии им. Фрунзе в начале 1980-х, а ныне гражданина США и жителя штата Виргиния в течение 20 лет.

Халифа Хафтар, Муаммар Каддафи, 1960 гг.

Он присоединился к Февральской революции, свергнувшей Каддафи в 2011 году. Через три года, когда в рядах победителей взяли верх исламисты, пошел войной на тех, кто свергал Каддафи. В июле 2017 года согласился на компромиссный мир с признанным ООН Правительством народного единства (ПНЕ), которое в свою очередь, как и Хафтар, враждует с радикальными исламистами.

И вот 4 апреля с.г. ЛНА, сформированная из остатков армии Каддафи и ряда военизированных организаций, перешла в наступление. Боевые действия развернулись накануне намеченных на 14-16 апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

Обе стороны сообщают о потерях: сегодня число погибших превысило 20 человек. В боях используется артиллерия и боевая авиация. По последним сообщениям, отряды Хафтара остановлены на подступах к столице. Международный аэропорт Триполи, который они захватили накануне, отбили назад войска, верные Правительству национального единства.

Совет Безопасности вновь заблокирован - это уж как обычно

ООН еще три дня назад призывала остановить огонь хоть на несколько часов, чтобы дать вывезти раненых и гражданских, оказавшихся в зоне боевых действий. Собственно, возможность призвать - это все, что могут в этой ситуации Объединенные Нации. Попытка задействовать предусмотренный международным правом механизм влияния через Совет Безопасности закончилась ничем из-за позиции России.

Напомним, что в ночь на 6 апреля по итогам закрытого заседания Совет безопасности ООН выступил с заявлением для прессы, в котором требовала от ЛНА прекращения боевых действий. Потом Великобритания предложила 15 странам-членам Совбеза ООН текст документа, но Российская Федерация отказалась поддерживать предложенный Великобританией вариант заявления с призывом к силам фельдмаршала прекратить наступление на Триполи.

«В воскресенье Россия заблокировала заявление Совбеза ООН с призывом к лояльным ливийскому командующему Халифе Хафтару силам прекратить наступление на Триполи», - говорится в сообщении AFP.

Как и в ситуации с Сирией и с Украины - постоянный член Совета Безопасности ООН, имеющий право вето - фактически начинает (поддерживает, организует) агрессию и парализует предусмотренные международным правом механизмы ее прекращения, или хотя бы деэскалации и смягчения последствий для гражданского населения .

Кто есть кто в Ливии

Между тем столкновения между верными Хафтару отрядами и силами признанного ООН правительства обострились. Вечером 7 апреля представитель ЛНА на своей странице в Facebook объявил о нанесении первого авиадару по пригороду Триполи, где находится международно признанное правительство Ливии. В свою очередь, военные ПНЕ начали контрнаступление. В ходе операции «Вулкан гнева» все города должны быть «освобождены от незаконных боевиков», заявил в Триполи представитель правительства.

Враги - глава правительства Ливии Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар

Таким образом в Ливии сохраняется двоевластие. На севере и западе страны - вокруг городов Триполи и Мисурата - руководит сформированное при поддержке ООН правительство. На востоке, в городе Тобрук, находится избранный в 2014 году парламент, который ПНЕ не признает. Власть на востоке и юге функционирует независимо от Триполи и опирается на «Ливийский национальную армию».

Халифа Хафтар в последние годы не раз посещал Москву. В январе 2017 г. Хафтар посетил российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который заходил в территориальные воды Ливии, и провел видеоконференцию с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. В августе того же года ливийский фельдмаршал приезжал на переговоры с Шойгу в Москву. Российские СМИ сообщали о том, что в той встрече принимал полноправное участие Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера. Официальные СМИ, не моргнув, объяснили, что Пригожин отвечает за питание и культурную программу ливийских гостей.

«На этой кухне что-то готовится» , отметила тогда «Новая газета». Вот теперь и видно, что именно.

В октябре прошлого года британская газета The Sun сообщала о прибытии в Ливию российских военнослужащих Главного управления Генштаба РФ для поддержки войск Хафтара. Москва эту информацию опровергла.

В марте с.г. британская газета Telegraph сообщала, что на стороне Ливийской национальной армии служат сотни российских наемников из «Вагнера». Российский МИД тогда заявил, что такими данными не располагает. Об их участии в нынешних боевых действиях пока не сообщалось.

Отметим, что оружие фельдмаршалу Хафтару поставляют также Египет и ОАЭ.

Что делают в Ливии Россия и США

Как и в Сирии, Россия использует сложность ситуации в стране: есть две враждующие силы - одна имеет поддержку США и Евросоюза, одна - нет, но обе имеют общего врага - радикальных исламистов. В Сирии на этих тройственных противоречиях удалось сыграть: Хафез Асад сохранен у власти, а к Путину вынуждены обращаться любые международные структуры, которые хотят покончить с войной. А к кому еще обращаться, как не к тому, кто эту войну и ведет? В России этим очень гордятся - из международной изоляции перепрыгнули в «мировые игроки».

Поэтому от повтора «сирийского сценария» для России в случае успеха двойная польза: порты на Средиземном море и просто дать подзаработать «частной армии».

Со своей стороны Соединенные Штаты призвали немедленно прекратить военные операции по ливийской столице, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями вблизи Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы», - говорится в заявлении госсекретаря страны Майка Помпео. «Эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу гражданское население и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев», - говорится в заявлении.

Между тем, американские военные оставляют Ливию по... соображениям безопасности.

Африканское командование вооруженных сил США в воскресенье, 7 апреля, объявило о временном выводе своего контингента из Ливии. «Реалии безопасности на местах в Ливии становятся все более сложными и непредсказуемыми», - заявил командующий силами морской пехоты США в Африке Томас Вальдхаузер.

Сообщается, что страну покидает военный персонал, задействованный в охране дипломатических миссий, а также помогающий властям Ливии в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе. «Даже после корректировки сил мы продолжим гибко поддерживать действующую стратегию США», - подчеркнул Вальдхаузер.

Declining security in Libya results in personnel relocation, agility emphasis - https://t.co/pa80EXUxtK pic.twitter.com/ny6jrzJ6SP — US AFRICOM (@USAfricaCommand) 7 апреля 2019 г.

Командование США в Африке обещает, что и впредь будет следить за ситуацией в Ливии и оценивать целесообразность возобновления своего военного присутствия. Кроме того, американские военные заявили, что «продолжат поддерживать народ и правительство Ливии».

Такая осторожность, на первый взгляд, разочаровывает: спасать военных от войны «по соображениям безопасности», а зачем же они тогда? Но у США есть негативный опыт вмешательства в местную войну - в декабре 2015 года американскому спецназу пришлось покинуть страну под давлением местных политиков и всевозможных вооруженных формирований, а в августе 2016 года возмущение вызвал даже авиаудар по позициям ИГИЛ. Поэтому сейчас позиция «чума на оба ваши дома» для США вынужденная. Наконец, американский гражданин Халифа Хафтар - не чужой, давно знакомый человек. И кто кого использует: россияне его или он россиян? Похоже, в Государственном департаменте есть время, чтобы не торопиться с публичным ответом на такой вопрос...

Александр Волынский, «Укринформ»