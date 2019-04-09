Обыск на «Белсате»: Свобода слова по-лукашенковски 4 9.04.2019, 17:34

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Обыск в одном из минских офисов независимого телеканала длился четыре часа.

Утром 9 апреля в один из минских офисов «Белсата» на улице Октябрьской пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса – «Клевета».

Что произошло?

B 8:20 в офис, где находился представитель телеканала Николай Дебёло, по домофону позвонила женщина, якобы из ЖЭСа, и сказала, что «надо проверить горячую воду». Дебёло не открыл. Но через 10 минут у дверей офиса уже стояли люди в масках. Они не представились, поэтому журналист не открыл дверь. Вскоре ему позвонили на мобильный «из Следственного комитета» и сообщили, что будут проводить следственные действия. Тем временем оперативники извлекли болгарку, чтобы спилить дверь. Он открыл ее сам, чтобы работники СК не повредили имущество.

Обыск длился 4 часа: в результате СК изъял все носители информации – 5 компьютеров, системные блоки, флеш-карты. Попасть в офис было невозможно: на входе в подъезд дежурил милиционер, который не пропускал журналистов. Связь с Дебёлой отсутствовала.

Через 4 часа журналисты все же попали в офис и увидели последствия обыска: во всех комнатах были разбросаны вещи, в одной сломали шкаф, с него сняли дверцу.

Позиция властей

Официальный представитель СК Сергей Кабакович заявил:

«Следственным комитетом расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 188 (клевета) УК, возбужденное прокуратурой города Минска, о распространении на сайте телеканала «Белсат» измышлений клеветнического характера».

По словам Кабаковича, в ходе расследования были получены сведения о местонахождении компьютерной техники, «с помощью которой, как предполагается, и были распространены в интернете заведомо ложные сведения». Ранее прокуратура уже проводила проверку по этому делу и опрашивала некоторых журналистов, сотрудничающих с «Белсатом».

Сейчас не известно, кто проходит как подозреваемый по делу. Статус Николая Дебёло – «присутствующий при обыске». На допрос пока не вызывали ни его, ни кого-либо другого.

О каком материале речь?

Летом журналист Алесь Залевский подготовил видеосюжет о коррупции в Министерстве здравоохранения, где сообщалось о задержании главы госпредприятия «Медтехноцентр» Олега Шведа. Но в текстовой версии на сайте появилось сообщение, что задержан и его брат, глава Комитета судебных экспертиз Андрей Швед, что не соответствовало действительности.

В конце июля «Белсат» на своем сайте опроверг информацию и извинился перед чиновником.

В ноябре 2018 года СК принял решение не возбуждать уголовное дело, однако в январе 2019 года его все же открыла Минская городская прокуратура.

Позиция журналистов

Руководство телеканала связывает усиление давления с желанием властей помешать работе «Белсата» в Беларуси.

«То, что происходит сейчас, я считаю местью (не за конкретную ошибку, а за само существование «Белсата»), также для силовиков это возможность «потрясти» наши компьютеры, взломать мессенджеры, надавить на журналистов», – написал в своем Facebook руководитель редакции информации «Белсата» Дмитрий Егоров.

Пресс-секретарь белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий отметил:

«Позиция БАЖ неизменна: из Уголовного кодекса должны быть убраны все статьи за диффамацию (клевету, оскорбление). Такие дела должны рассматриваться исключительно в рамках гражданско-правовых отношений. Не должно быть так, что один человек почувствовал себя оскорбленным, а на его защиту становится вся государственная машина, милиция, следователи, дознаватели и ТД».

Горецкий обращает внимание, что такую позицию поддерживает в своих документах и ОБСЕ, и ООН, и другие международные организации.

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«Белсат» с момента своего создания регулярно подвергается давлению со стороны властей и силовиков. Особенно оно усиливается на фоне предвыборных кампаний или протестов в Беларуси. С обысками в офисы приходили и в 2010, и в 2017. Журналистов, сотрудничающих с телеканалом, штрафуют, задерживают, а иногда задерживают на «сутки». В течение последних двух лет журналисты выплатили штрафов на сумму более 87 тысяч долларов.