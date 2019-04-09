закрыть
9 апреля 2019, вторник, 18:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Обыск на «Белсате»: Свобода слова по-лукашенковски

4
  • 9.04.2019, 17:34
  • 1,986

Обыск в одном из минских офисов независимого телеканала длился четыре часа.

Утром 9 апреля в один из минских офисов «Белсата» на улице Октябрьской пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса – «Клевета».

Что произошло?

B 8:20 в офис, где находился представитель телеканала Николай Дебёло, по домофону позвонила женщина, якобы из ЖЭСа, и сказала, что «надо проверить горячую воду». Дебёло не открыл. Но через 10 минут у дверей офиса уже стояли люди в масках. Они не представились, поэтому журналист не открыл дверь. Вскоре ему позвонили на мобильный «из Следственного комитета» и сообщили, что будут проводить следственные действия. Тем временем оперативники извлекли болгарку, чтобы спилить дверь. Он открыл ее сам, чтобы работники СК не повредили имущество.

Обыск длился 4 часа: в результате СК изъял все носители информации – 5 компьютеров, системные блоки, флеш-карты. Попасть в офис было невозможно: на входе в подъезд дежурил милиционер, который не пропускал журналистов. Связь с Дебёлой отсутствовала.

Через 4 часа журналисты все же попали в офис и увидели последствия обыска: во всех комнатах были разбросаны вещи, в одной сломали шкаф, с него сняли дверцу.

Позиция властей

Официальный представитель СК Сергей Кабакович заявил:

«Следственным комитетом расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 188 (клевета) УК, возбужденное прокуратурой города Минска, о распространении на сайте телеканала «Белсат» измышлений клеветнического характера».

По словам Кабаковича, в ходе расследования были получены сведения о местонахождении компьютерной техники, «с помощью которой, как предполагается, и были распространены в интернете заведомо ложные сведения». Ранее прокуратура уже проводила проверку по этому делу и опрашивала некоторых журналистов, сотрудничающих с «Белсатом».

Сейчас не известно, кто проходит как подозреваемый по делу. Статус Николая Дебёло – «присутствующий при обыске». На допрос пока не вызывали ни его, ни кого-либо другого.

О каком материале речь?

Летом журналист Алесь Залевский подготовил видеосюжет о коррупции в Министерстве здравоохранения, где сообщалось о задержании главы госпредприятия «Медтехноцентр» Олега Шведа. Но в текстовой версии на сайте появилось сообщение, что задержан и его брат, глава Комитета судебных экспертиз Андрей Швед, что не соответствовало действительности.

В конце июля «Белсат» на своем сайте опроверг информацию и извинился перед чиновником.

В ноябре 2018 года СК принял решение не возбуждать уголовное дело, однако в январе 2019 года его все же открыла Минская городская прокуратура.

Позиция журналистов

Руководство телеканала связывает усиление давления с желанием властей помешать работе «Белсата» в Беларуси.

«То, что происходит сейчас, я считаю местью (не за конкретную ошибку, а за само существование «Белсата»), также для силовиков это возможность «потрясти» наши компьютеры, взломать мессенджеры, надавить на журналистов», – написал в своем Facebook руководитель редакции информации «Белсата» Дмитрий Егоров.

Пресс-секретарь белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий отметил:

«Позиция БАЖ неизменна: из Уголовного кодекса должны быть убраны все статьи за диффамацию (клевету, оскорбление). Такие дела должны рассматриваться исключительно в рамках гражданско-правовых отношений. Не должно быть так, что один человек почувствовал себя оскорбленным, а на его защиту становится вся государственная машина, милиция, следователи, дознаватели и ТД».

Горецкий обращает внимание, что такую позицию поддерживает в своих документах и ОБСЕ, и ООН, и другие международные организации.

***

«Белсат» с момента своего создания регулярно подвергается давлению со стороны властей и силовиков. Особенно оно усиливается на фоне предвыборных кампаний или протестов в Беларуси. С обысками в офисы приходили и в 2010, и в 2017. Журналистов, сотрудничающих с телеканалом, штрафуют, задерживают, а иногда задерживают на «сутки». В течение последних двух лет журналисты выплатили штрафов на сумму более 87 тысяч долларов.


популярное за неделю

Мнение

Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого
За издевательство над христианскими символами – анафема
За издевательство над христианскими символами – анафема Владимир Некляев
Обращение к участникам молебна на площади Свободы
Обращение к участникам молебна на площади Свободы Николай Статкевич