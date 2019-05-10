Human Rights Watch и CPJ переживают за безопасность журналистов на Евроиграх в Минске 3 10.05.2019, 18:44

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Правозащитники обращают внимание на плохую репутацию белорусских властей.

Международные неправительственные организации Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов (CPJ) обратились в международную организацию Европейские олимпийские комитеты с просьбой создать на время Европейских игр в Минске "горячую линию" для жалоб журналистов и механизм рассмотрения таких жалоб, пишет baj.by.

В своем заявлении правозащитники обращают внимание на плохую репутацию белорусских властей в плане свободы медиа и выражения мнения. Они напоминают про обыски в редакциях медиа, задержания и судебное преследование журналистов, недавнее"дело БелТА".

В связи с этим Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов просят создать на время Европейских игр в Минске "горячую линию" и механизм рассмотрения жалоб журналистов, чьи права могут быть нарушены.

Европейские олимпийские комитеты (ЕОС) — это ассоциация из 50 национальных олимпийских комитетов, которая проводит Европейские игры. EOC и его члены являются частью олимпийского движения и руководствуются олимпийской хартией, которая включает гарантии свободы СМИ.

Правозащитники отмечают, что Международный олимпийский комитет предоставлял процедуру подачи жалоб на свободу СМИ во время Олимпийских игр 2016 и 2018 годов, а ФИФА предоставила процедуру подачи жалоб во время прошлогоднего Чемпионата мира по футболу в России.