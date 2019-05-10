закрыть
10 мая 2019, пятница, 21:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Human Rights Watch и CPJ переживают за безопасность журналистов на Евроиграх в Минске

3
  • 10.05.2019, 18:44
  • 1,134

Правозащитники обращают внимание на плохую репутацию белорусских властей.

Международные неправительственные организации Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов (CPJ) обратились в международную организацию Европейские олимпийские комитеты с просьбой создать на время Европейских игр в Минске "горячую линию" для жалоб журналистов и механизм рассмотрения таких жалоб, пишет baj.by.

В своем заявлении правозащитники обращают внимание на плохую репутацию белорусских властей в плане свободы медиа и выражения мнения. Они напоминают про обыски в редакциях медиа, задержания и судебное преследование журналистов, недавнее"дело БелТА".

В связи с этим Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов просят создать на время Европейских игр в Минске "горячую линию" и механизм рассмотрения жалоб журналистов, чьи права могут быть нарушены.

Европейские олимпийские комитеты (ЕОС) — это ассоциация из 50 национальных олимпийских комитетов, которая проводит Европейские игры. EOC и его члены являются частью олимпийского движения и руководствуются олимпийской хартией, которая включает гарантии свободы СМИ.

Правозащитники отмечают, что Международный олимпийский комитет предоставлял процедуру подачи жалоб на свободу СМИ во время Олимпийских игр 2016 и 2018 годов, а ФИФА предоставила процедуру подачи жалоб во время прошлогоднего Чемпионата мира по футболу в России.


популярное за неделю

Мнение

Не понял юмора
Не понял юмора Ирина Халип
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко