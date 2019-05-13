В Ереване начался суд на бывшим президентом Робертом Кочаряном 3 13.05.2019, 21:02

Роберт Кочарян

ФОто: EPA

Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя.

В Ереване 13 мая начался судебный процесс по обвинению 64-летнего бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в «свержении конституционного строя». По этой статье ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам Кочарян в комментарии агентству AFP назвал себя жертвой новых властей, которым «прислуживает система правосудия».

Кочаряну вменяют в вину причастность к событиям 1–2 марта 2008 года. Тогда в Ереване в результате разгона протестующих погибли десять человек. Протесты начались после объявления результатов президентских выборов, которые оппозиция, во главе с первым президентом страны и кандидатом в президенты Левоном Тер-Петросяном, посчитала сфальсифицированными, сообщает svoboda.org.

Победителем выборов был объявлен Серж Саргсян, ставленник Кочаряна, не имевшего права выдвигаться после двух президентских сроков.

Дело против Кочаряна и еще нескольких бывших высокопоставленных руководителей страны было открыто после "бархатной революции" в апреле-мае, в результате которой правительство Армении возглавил Никол Пашинян.

Роберт Кочарян был задержан в июле 2018-го, затем на короткий срок вышел на свободу, а в декабре был помещен под арест.