Педиатров обязали следить, не является ли кто-то из родителей детей «тунеядцем» 7 14.05.2019, 14:33

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Иллюстрационное фото

Жительнице Бобруйска не дали больничный на ребенка, потому что муж работает в Польше.

В конце апреля у жительницы Бобруйска Алеси Горбатенко заболел семилетний сын, она вызывала врача, который поставил диагноз «ветряная оспа». Когда Алеся, которая на тот момент работала в продажах, попросила выписать ей больничный по уходу за ребенком. Аргументация была такая — отец мальчика работает за границей.

По словам Алеси Горбатенко, когда она попросила врача выписать больничный по уходу за ребенком, он спросил, где работает ее муж.

«Я немного удивилась, — рассказала Naviny.by Алеся. — С января этого года я пять раз брала больничный, сын часто болел. И ни разу такого вопроса мне не задавали, а выдавали больничный на основании состояния ребенка. Характерно, что делали это разные врачи, в том числе и тот врач, который пришел ко мне на прием на этот раз. Я рассказала, что муж работает за границей. Врач сказал, что не выдаст мне больничный, а выпишет справку. Работает муж официально или нет, меня не спрашивали».

Алеся Горбатенко возмутилась, еще раз объяснила врачу, что официально трудоустроена, что платит налоги, однако врач сослался на постановление Минздрава, согласно которому ей больничный не положен. И посоветовал для изменения ситуации взять справку о том, что муж работает в Польше официально.

«Я спросила, как с больным ребенком добыть справку? — говорит Алеся. — Кроме того, я не болела ветрянкой, а инкубационный период длится до 21 дня, так что я сама могу быть заразной. Я написала электронное обращение в поликлинику. На следующий день мне позвонила заведующая и рассказала о постановлении Минздрава и Минтруда, которое и определяет правила выдачи больничных детям “тунеядцев”».

При этом заведующая по телефону посоветовала взять справку об официальном трудоустройстве мужа, которая, якобы, снимет все вопросы: «Я спросила, согласно какому документу я должна предоставлять в поликлинику справку. Ответ услышала 8 мая, когда пришла на заседание комиссии, созданной по моему обращению. Мне объяснили, что согласно указу № 200 при выдаче листка нетрудоспособности врачи вправе запрашивать все справки, которые необходимы для осуществления данной административной процедуры».

На встрече в поликлинике Алесе стало ясно — до медиков сверху довели «правильное» понимание постановления Минздрава и Минтруда «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности». Суть такая: если в семье есть «тунеядец», значит, другой работающий родитель может взять в случае болезни ребенка только справку, но не больничный лист.

В пункте 30 инструкции говорится: «Если мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) находятся в социальных отпусках [… ] или не относятся к категории занятых граждан [… ] иному лицу по уходу за больным ребенком в этой семье по результатам экспертизы временной нетрудоспособности выдается справка».

Есть исключения, которые прописаны также в этом документе, но они не касаются семьи Алеси.

«На тот момент, — рассказала она, — у меня на руках уже было уведомление из налоговой Польши о том, что муж платит в этой стране налоги. Я спросила в поликлинике, примут ли они документ на польском языке. Они приняли и выдали мне больничный лист. Однако к тому времени я уже уволилась, а на те рабочие дни, которые попали на период болезни ребенка, взяла отпуск за свой счет».

«Это показатель того, как государство относится к людям»

Алеся говорит, что шокирована случившимся. Во-первых, ее возмутило то, что ее пытались лишить гарантированной социальной поддержки на период болезни ребенка:

«Когда предлагают справку вместо больничного, это означает, что если 7-10 дней болезни попадают на рабочие дни, они не оплачиваются. Это серьезный удар по бюджету семьи. И это очень показательно в части того, как государство относится к своим людям. И мне не понятно, почему официально работающий человек не может воспользоваться правом на листок нетрудоспособности по болезни ребенка вне зависимости от того, где работает его супруг? Я же платила налоги нашему государству».

Во-вторых, Алеся недовольна тем, что в поликлинике собирают информацию о ее семье, которая не касается здоровья ребенка: «Я считаю, что там не имеют права собирать обо мне информацию. И мне неприятно, что власти заставляют бедных врачей, у которых так много работы, вести слежку за пациентами».

Еще Алеся недоумевает, почему молчат другие матери: «В нашем регионе и по всей стране очень много женщин осталось с детьми, а мужья уехали на заработки. Почему молчат женщины? Неужели они соглашаются на то, чтобы остаться без заработанного больничного? Или они не говорят, что муж уехал? Однако долго не скроешь, особенно в небольших населенных пунктах. Мужчины уезжают, потому что нет работы, и мой муж уехал по той же причине. Вы думаете, это хорошо, что моя семья расколота — он в Польше, а мы с сыном здесь? Разбили нашу семью и еще требуют справку об официальном трудоустройстве мужа, чтобы выдать больничный».

Все по закону

Как отметила в комментарии для Naviny.by заведующая филиалом Бобруйской городской детской поликлиники № 1 Елена Жвитиашвили, случаи, когда из-за того, что кто-то из родителей работает за рубежом, другому дают не больничный, а справку, редки в поликлинике, однако они действительно бывают:

«На каких основаниях выдается справка вместо больничного листка, четко прописано в пункте 30 постановления».

На вопрос, почему Алесе Горбатенко ранее давали больничный, не спрашивая о месте работы мужа, Елена Жвитиашвили сказала: «Бывают всякие ситуации, когда может не возникать вопрос о работе отца. Здесь у ребенка была ветряная оспа, и доктор собирал сведения о контактах. Эти данные мы подаем в санстанцию. Раньше подавали сведения только по контактным детям, теперь, согласно нормативной документации, и по родителям. С уточнением эпиданамнеза и всплыл вопрос о работе».

Елена Жвитиашвили уточнила, что сведения о месте работы и профессии родителей или законных представителей собирались в поликлиниках всегда — в амбулаторной карте ребенка есть специальная графа для этой информации. Она уточняется каждый раз, когда речь идет о выдаче больничного листка.

Информация собирается со слов родителей, а когда возникают сомнения, сведения проверяют: «В случае возникновения сомнений у доктора мы обращались в отделы кадров предприятий».

Врач также отметила, что возможности проверять каждого нет — отсутствует доступ к базе данных о занятых.

Отвечая на вопрос, не является ли проверка трудоустройства родителей обязанностью других органов, а не медиков, которые должны заниматься лечением, Елена Жвитиашвили сказала: «Мы работаем по документам. И если в каком-то пункте прописана (необходимость проверки. — ред.), это наша работа. В наши обязанности входит не только лечебная работа, но и экспертиза временной нетрудоспособности».

Такая практика, естественно, распространяется на всю страну.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун отметила, что в случае, когда кто-то из родителей или официальных представителей ребенка является не занятым, действительно выдается справка. Логика совместного постановления Минздрава и Минтруда такова: если человек не работает, значит, он может находиться дома и ухаживать за больным ребенком.

«Поэтому в данном случае, если другой работающий родитель изъявил желание ухаживать за ребенком, ему выдается справка о временной нетрудоспособности, а не больничный лист», — сказала Бородун.