Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору 3 16.05.2019, 17:36

5,447

Так из-за чего сейчас сыр-бор?

Алиллуйя. Обнаружена самая православная семья России. Они такие православные, что по сравнению с ними вы все будете гореть в аду. И они научат вас боженьку любить. А если не захотите любить, получите по морде от представителя православного бойцовского клуба, пишет российский оппозиционный политик Алексей Навальный в своем блоге.

Что происходит сейчас в Екатеринбурге? События, за котороми следит весь интернет, но не следит вся остальная страна, потому что по телевизору об этом не говорят ни единого слова. Вот прямо сейчас я пишу этот пост и мне приходят новостные оповещения: «задержаны 10 человек, задержаны 40, задержаны 70».

На самом деле там все достаточно просто. Есть семья местного олигарха: очень богатого, 25 место в списке Форбс и состояние 4,3 млрд долларов. Зовут его Игорь Алтушкин.

Этот Алтушкин занимался скупкой металлолома, потом скупил приватизированные советские предприятия цветной металлургии и вообразил себя кем-то вроде Демидовых. При Петре Первом были такие знаменитые горнозаводчики, с которых и начался промышленный Урал, про них снято куча фильмов, в каком-то смысле они символы уральской промышленности.

Алтушкин любим властью. Его награждает Путин. У Алтушкина прекрасные неформальные связи с властью — мы видим зятя Игоря Сечина в совете директоров его компании.

Есть жена этого Алтушкина - Татьяна, которая вообразила себя барыней и дворянкой.

Её миссия — обучать и воспитывать немытых, чумазых и безграмотных жителей России, Екатеринбурга в первую очередь. Это не преувеличение.

У нее есть свои школы, финансируемые мужем. Это православная гимназия, называется «Русская Классическая Школа».

Она очень много говорит об образовании — современную школьную систему называет «либеральной вакханалией».

Выступает против любой «цифровизации» и считает, что в начальной школе должны быть введены уроки письма гусиным пером и чернилами.

В ее школе учат по советским учебникам, переизданным на специальной желтоватой бумаге, чтоб было как в старину. Татьяна Алтушкина считает крайне важным приучить учеников школ чётко произносить -ться. То есть нужно говорить не « Алтушкин награждаеца, а страна разворовываеца», а «Алтушкин награждаеТЬСЯ, а страна разворовываеТЬСЯ». Зачем это надо нормальному человеку, непонятно, но понятно, кем это олигархическое семейство считает простых людей. Если они баре в белых одеждах, то мы, значит, должны быть такие крестьяне из фильмов про Демидова — в холщовых рубашках, лаптях, с лентой из бересты на голове. А добрый барин научит нас писать гусиным пером и правильно говорить -ться.

Так из-за чего сейчас сыр-бор?

Скажем прямо: Алтушкины решили построить себе памятник. Здоровенную церковь в центре Екатеринбурга.

Притом, что в Екатеринбурге полно церквей, в том числе брошенных и полуразрушенных. Кроме как на Пасху, в эти церкви мало кто ходит — прихожан нет. Но это все неважно, потому что главный смысл не в вере, а в строительстве личного памятника, чтобы в Википедии было написано: главный храм в Екатеринбурге построили наши баре, Алтушкины.

Алтушкин щедро заносит деньги местной власти. Он финансировал избирательную кампанию губернатора Куйвашева, он финансировал городских единороссов, и в благодарность за эту помощь власти дали ему землю для строительства этого храма. Только вот они отдали ему чужое. Не пустырь, не промзону, не брошенное строение, а сквер перед Драмтеатром. В нем гуляют люди. Им нравится этот сквер. Они в общем-то и не против церкви, только непонятно, почему для того, чтобы построить церковь, нужно отнять у людей сквер. Это довольно очевидные рассуждения, согласитесь. Но Алтушкин и губернатор Куйвашев же баре, а мы-то холопы, и мнение холопов никто не слушает. И когда они вышли первый раз возмущаться, к ним в буквальном смысле прислали бандитов из Академии единоборств Русской медной компании, принадлежащей Алтушкину.

Все, что делает Куйвашев, Алтушкин, местная власть и эти странные люди с крестами, вытатуированными на груди, делается под соусом православия, патриотизма и любви к России.

А все, кто против сквера, выставляются какими-то не совсем русскими людьми. Недостаточно они чтят родные традиции и вообще смотрят на Запад, попали под его тлетворное влияние. Воспитали на свою голову! Правильно говорила Татьяна Алтушкина, радуясь назначению нового министра образования: приходит конец 25-летней либеральной вакханалии в школе! Очень хорошо. Не надо нам в русских школах западной либеральной вакханалии.

И тут, уважаемое семейство Алтушкиных, я вынужден процитировать вам вашу любимую книгу — Библию: «по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».

Что это я вижу на этой картинке?

Это запись о том, что у Татьяны Алтушкиной имеется подданство Великобритании. Это запись из базы данных, которая копирует имена и фамилии из официальных списков избирателей. У нас к ней есть доступ, и там мы обнаруживаем такую прекрасную справочку.

Сами списки мы, разумеется, тоже проверили и с полной уверенность говорим, что база нас не обманывает. С 2011 года по 2018 Татьяна Алтушкина исправно регистрирует свое право голосовать в Соединенном Королевстве. Она подданная королевы Британии, приносила клятву ей на верность.

Здесь нужно секундное важное отступление. Это НЕ значит, что у самого Алтушкина нет гражданства Великобритании тоже. Вполне может и быть. Мы используем список тех, кто зарегистрировался как избиратель. Абсолютно спокойно можно гражданство иметь, но не регистрироваться. Что касается шестерых детей, им британское гражданство полагается автоматически.

Так дорогие мои Алтушкины, что же вы не боретесь, чтобы в Лондоне дети тоже писали гусиным пером? Как вам «либеральная вакханалия» в британской системе образования? Не хотите с ней побороться тоже? Благо есть возможность, с гражданством-то. Вы любите избивать людей, которые выступают против ваших строительных планов — ну так а вы пойдите и стройте церковь рядом с вашим лондонским домом.

Ах да, дом.

Он располагается в одном из самых элитных районов британской столицы — Холланд Парк (Кенсингтон и Челси).

Cтоит такой дом как минимум 15-17 миллионов фунтов. Это учитывая самый скромный ремонт.

А у Алтушкиных он, разумеется, не скромный. В отличие от России, где Алтушкины просто строят, что захотят, посередине города, в Лондоне они ведут себя совершенно по-другому: им приходится дотошно согласовывать каждое малейшее изменение с местными властями — от изменения оградки до высаживания одного куста.

Благодаря этому на сайте местного совета можно обнаружить подробнейшие поэтажные планы этого особняка.

Там 5 этажей, 10 или 12 спален, кинотеатр, лифт, на подземном этаже — бассейн, тренажерный зал, спа-зона, студия для танцев и комнаты для прислуги.

Можно изучить, как они просили мэрию разрешить им поменять плитку и гаражную дверь, убеждали власти, что нужно чуть-чуть изменить забор, чтобы участок хуже просматривался с улицы. И по много месяцев ждали согласования.

Кстати. На соседней улице живет семья Дэвида Бекхэма. Они купили свой точно такой же дом, как у Алтушкиных, за 31 миллион фунтов.

Вот Бекхэмы, наверное, удивятся, когда вы начнете застраивать соседний сквер в Холланд парке, а охранять эту стройку привезете ваших якобы православных боевиков.

Дэвид Бекхэм демонстрирует своему соседу Алтушкину, что с ним будет, если тот решит строить храм в сквере Холланд Парка

Но в отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная. Стоит порядка полутора-двух миллионов фунтов.

Мы также обнаружили, что как минимум один сын Алтушкина Давид родился в Лондоне в 2006 году.

В этом же году в Лондоне родился некий Игорь Александрович Алтушкин. Судя по отчеству — это, скорее всего, внук Игоря Алтушкина.

Реестр всех родившихся в Великобритании в 2006 году

А вот сын Алтушкиных Тимофей летит в Лондон на частном самолете.

А вот он хвастается своими наушниками стоимостью 60 тысяч евро. Это больше 4 миллионов рублей — за наушники.

А вот он показывает свой автомобиль ламборгини за 25 миллионов рублей.

Окей, окей, вы, Алтушкины, очень богатые. Вы можете себе позволить и дома в Лондоне, и ламборгини, и живите, где хотите, — это ваше дело. Но если у вас есть всё или почти всё, разве ж вам обязательно отнимать ещё и сквер у жителей Екатеринбурга?

Семья Алтушкиных, как видим, живет на две страны. Приняла гражданство и клянется в лояльности двум странам. Имеют полное право. Но только очень некрасиво, что в одной стране вы обращаетесь со всеми, как со своей прислугой, а в другой стране вы чинно соблюдаете законы, потому что знаете — за десятую долю того, что вы творите на Урале — и в Екатеринбурге и в Челябинске, — там вас просто в тюрьму моментально упекут.

Хотите конструктивное предложение? И для губернатора Куйвашева, и для жителей города, и для Игоря Алтушкина. Вот оно.

Этот злополучный храм в сквере строят два православных олигарха. Алтушкин и второй — Козицын, он хозяин холдинга УГМК и партнер Алтушкина.

И этот холдинг УГМК является самым большим собственником земель в Екатеринбурге. Это юридический факт. Они запросто могут найти другое место для строительства этого храма. Например, можно не строить очередной торговый центр или жилой комплекс в хорошем месте, как это планируется сделать на месте приборостроительного завода или Симановской мельницы.

Господа Алтушкин и Козицын, если вы уж такие православные, откажитесь от личной выгоды, тем более, что все равно не обеднеете. Постройте храм там. Площадки ничем не хуже.

Там же сделайте школу, где все будут писать гусиным пером. Там же вы будете играть на гуслях и есть репу. Там же вместо информатики в школах будут уроки кулачного боя. Там вы сможете реализовывать любые свои капризы и чудачества за свои же деньги в рамках закона. Но не надо отнимать чужое. Не надо нам доказывать, что вы самые русские-прерусские и православные-преправославные, а все остальные — бесы, как сказал ваш сторонник Владимир Соловьев. Не надо врать и не надо лицемерить. Если вы все-таки на самом деле верите в Бога, то ему это не нравится.