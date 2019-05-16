Меркель исключила свое участие в европейской политике после 2021 года 1 16.05.2019, 17:51

Ангела Меркель

Немецкий политик не будет претендовать на высокий пост в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ангела Меркель сказала, что она "не будет доступна для какого-либо политического офиса, независимо от того, где он будет находиться" на пресс-конференции со своим нидерландским коллегой, премьер-министром Марком Рютте, в Берлине.

Канцлер исключила переход на европейскую должность еще в октябре прошлого года, когда сообщила, что уйдет в отставку по окончании последнего срока на посту канцлера.

Однако Меркель вызвала новую волну спекуляций после того, как она рассказала Süddeutsche Zeitung о своей "ответственности" за будущее Европы.

"Многие люди беспокоятся о Европе, включая меня. Это дает мне еще большее чувство ответственности, чтобы заботиться о судьбе нашей Европы вместе с другими", - сказала она.