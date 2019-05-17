Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона 9 17.05.2019, 20:16

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Дискуссия о происхождении стекла, из которого был изготовлен амулет, велась на протяжении ста лет.

Ученые Университета Кертина раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был изготовлен нагрудный амулет Тутанхамона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Phys.org.

Специалисты изучили мельчайшие частицы циркона, образовавшиеся 29 миллионов лет назад на территории Западного Египта. Выяснилось, что материал сохранил следы рейдита — минерала, который образуется только под воздействием высокого давления в результате падения метеорита.

Как подчеркивают ученые, дискуссия о происхождении стекла велась на протяжении ста лет. Ранее исследователи предполагали, что стекло могло сформироваться в результате мощного атмосферного взрыва над земной поверхностью.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 годы до нашей эры) правил во времена эпохи Нового Царства. Он привлекает особое внимание ученых из-за своей загадочной смерти, богатой гробницы, не тронутой грабителями, и историй о «проклятье» фараона.