Суд в Ереване освободил из-под ареста экс-президента Кочаряна 1 18.05.2019, 16:06

Роберт Кочарян

ФОто: EPA

Роберт Кочарян освобожден под поручительство и залог.

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство и залог. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя в стране и коррупции. Поручительство за него подписали бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян, они же выплатили за него залог в размере миллиона драмов (около $2 тысяч).

Напомним, в марте 2008 года власти Армении подавили уличные протесты в республике, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

Демонстранты, разогнанные войсками и полицией, протестовали против фальсификации на президентских выборах, состоявшихся за две недели до волнений. Кочарян не мог выставлять свою кандидатуру на выборах, но кандидат, которого он поддержал, Серж Саргсян, был признан победителем, несмотря на жалобы на покупку голосов и вброс бюллетеней.