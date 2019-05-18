Россию лишат доли на газовом рынке 18.05.2019, 16:30

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ЕС хочет импортировать больше сжиженного природного газа из США, чтобы диверсифицировать поставки энергоносителей.

На этой неделе сотни отраслевых инсайдеров направляются в Амстердам на «крупнейшее в Европе мероприятие в газовой отрасли», 25-ю ежегодную газовую конференцию «Флейм» (Flame), пишет журналист Хейли Заремба для inosmi.ru.

Место проведения конференции весьма подходящее, поскольку Нидерланды являются своего рода воплощением нынешнего состояния отрасли сжиженного природного газа во всей Европе. В свое время Нидерланды были крупнейшим в Европе поставщиком природного газа. Сейчас объемы добычи серьезно сократились, поскольку страна становится все более зависимой от природного газа, импортируемого из других стран.

Осуществленный Нидерландами переход от энергетической автономии к зависимости от импорта из таких стран, как Россия (которая уже удовлетворяет огромные потребности Европейского Союза в топливе примерно на 40%), страны Северной Африки, Катар и США, актуален и для европейского континента в целом. Эта тенденция не только сохранится, но и усугубится.

Нидерланды вскоре станут нетто-импортером природного газа. Гронингенское газовое месторождение в Нидерландах — некогда крупнейшее в Европе — уже в значительной мере выработано и будет полностью закрыто к 2030 году в рамках предпринимаемых голландским правительством мер по предотвращению землетрясений, вызванных разведкой газа в этом районе.

Даже после относительно мягкой зимы агентство «Блумберг» (Bloomberg) сообщает, что «европейский импорт СПГ в первом квартале увеличился более чем в два раза […], что, по словам Аластера Максвелла (Alastair Maxwell), главного финансового директора компании GasLog Ltd., владельца танкера СПГ, свидетельствует о „реальном базовом спросе"». Далее Максвелл объяснил журналистам «Блумберг», что «хотя покупатели воспользовались снижением цен, чтобы увеличить закупки, причиной роста объемов закупок было и сокращение добычи в регионе». Пока на фоне значительного сокращения добычи природного газа в Европе низкие цены на природный газ (во многом благодаря глобальному избытку предложения) являются для континента единственным спасением. Однако в начале лета спрос на природный газ в Азии будет продолжать расти, и, вероятно, будут соответственно расти и цены на газ.

Тем временем из-за растущей зависимости Евросоюза от России между Европой, Москвой и Вашингтоном возникли политически сложные взаимоотношения. США призвали Евросоюз ослабить свою зависимость от российской нефти. «США заявляют, что зависимость опасна, и призывают Евросоюз строить больше терминалов для доставки газа, добываемого на фоне сланцевого бума, чтобы поддержать активные попытки блока добиться диверсификации поставок», — сообщает «Блумберг».

Кстати, как раз на этой неделе министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) объявил, что в понедельник в Брюсселе он подписал два экспортных заказа на поставку сжиженного природного газа в рамках соглашения, которое к 2020 году обеспечит потенциальный объем экспорта США в Европу до 112 миллиардов кубометров в год.

Это в два с лишним раза превышает нынешний годовой объем экспорта. В своем обращении к журналистам в Брюсселе Перри с явным преувеличением сравнил повышение объемов поставок американского природного газа на европейские рынки с прибытием американских войск во время Второй мировой Войны. Он заявил, что «США опять несут на европейский континент своего рода свободу […], но не в виде молодых американских солдат, а в виде сжиженного природного газа».

Заказы на экспорт сжиженного природного газа на этой неделе поступают вслед за совместным заявлением об обязательствах наращивать стратегическое энергетическое сотрудничество между ЕС и США, сделанном в прошлом году президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом США Дональдом Трампом. Инициатива повышения объемов закупок СПГ из США, реализованная на этой неделе, была уже закреплена в заявлении, сделанном в июле прошлого года. «Европейский Союз хочет импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы диверсифицировать поставки энергоносителей», — говорится в пресс-релизе.