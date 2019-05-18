В Австрии требуют отставки канцлера Курца 11 18.05.2019, 18:05

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Себастьян Курц

После скандала с видео в Австрии начались протесты.

Оппозиционные австрийские партии устроили акцию протеста против правительства страны возле ведомства федерального канцлера республики из-за скандальной отставки вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает APA News (перевод - kasparov.ru).

По данным полиции, около 15.00 часов по местному времени собралось около 5 тысяч участников. Собравшиеся требуют новые выборы и отставки Федерального канцлера Себастьяна Курца. Отмечается, что митинг проходит в мирной обстановке, звучат свистки и музыка.

В акции участвуют представители Социал-демократической партии Австрии, партии "Новая Австрия — Либеральный форум", "Сейчас — Список Пильца", а также "Зеленые".

Ранее вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку c поста в правительстве и в руководстве ультраправой "Австрийской партии свободы" после публикации видеозаписи, на которой политик обсуждал получение материальной помощи на предстоящих выборах 15 октября 2017 года. В обмен на это политик пообещал передать часть госзаказов в области строительства.