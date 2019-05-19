Для семей «тунеядцев» ввели платную медицину? 24 19.05.2019, 9:16

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Фото: vmnews.ru

Врачи отказывают в больничном, ссылаясь на указ Лукашенко.

В конце апреля у жительницы Бобруйска Алеси Горбатенко заболел семилетний сын. Когда женщина попросила медиков выписать ей больничный по уходу за ребенком, ей отказали. Аргументация была такая: отец мальчика работает за границей. При этом сама Алеся на момент отказа в больничном официально работала в Беларуси и платила налоги государству.

Сайт Charter97.org попросил Алесю Горбатенко прокомментировать ситуацию.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее – что произошло?

- У ребенка начались высыпания на коже, и я вызвала врача. Приехав и осмотрев ребенка, врач сказал, что это ветряная оспа и начал заполнять документы.

Про меня он не спрашивал, потому что до этого я часто вызывала врачей, и мои данные были им известны. Вначале врач спросил, где учится ребенок. А потом спросил про моего мужа: где работает отец ребенка?

Я не привыкла врать и ответила, что муж работает за границей, в Польше. Знаете, к врача сразу изменилось лицо. Он мне заявил: в таком случае больничный вам не положен. Я удивилась и начала спрашивать, почему.

Врач ответил, что раз мой муж работает неофициально, то есть инструкция, по которой для получения больничного я должна предоставить в поликлинику специальную справку о том, что муж платит налоги. И только на таких условиях теперь выдается больничный лист. А иначе – просто справка о том, что было обращение к врачам. Я все же попросила выписать больничный, на что врач ответил: если будет проверка, мне ваш больничный вычтут из зарплаты.

На все мои мольбы о том, что такая справка может быть не принята на работе и может быть мне все-таки выпишут больничный, врач хлопнул дверью.

Успел перед этим сказать, что если у меня есть какие-то вопросы, то я могу обратиться к заведующей поликлиникой.

Я, конечно, была в шоке. Больше всего меня потрясло отношение медработника. Я с таким столкнулась впервые, чтобы узнав, что муж безработный, врач выбегал, хлопнув дверью. Раньше больничный мне всегда выписывали.

- И что вы делали дальше? Как решали проблему?

- Я позвонила своему руководству на работу и спросила насчет этой «справки», которую мне предложили вместо больничного. Мне сказали, что если не будет больничного, то никакие справки приниматься не будут и надо писать заявление на отпуск за свой счет.

Мне пришлось взять эту «справку», чтобы был хоть какой-то оправдательный документ. Затем я вспомнила, что у нас есть система электронных обращений, нашла сайт поликлиники и написала сообщение с просьбой, чтобы мне объяснили, как каком основании отказали в больничном.

На следующий день мне позвонила заведующая детской поликлиники и сказала, что я должна предоставить им справку о том, что муж официально работает. На мой законный вопрос, на основании чего я должна эту справку предоставлять, она ответила: у нас есть инструкция от 31 января 2019 года, а в этой инструкции – пункт 30, который гласит, что если мать работает, а муж официально не трудоустроен, то больничный не выдается, а положена только справка.

В ответ я сказала, что приеду в поликлинику и напишу жалобу. Заведующая мне сказала: не надо никуда приезжать, мы создали комиссию, приходите на нее 8 мая, когда ребенок выздоровеет.

- И что было на комиссии?

- Сама комиссия состояла из четырех человек, причем все они были заведующими детских поликлиник города Бобруйска.

Суть комиссии состояла в том, что они мне объяснили: оказывается, есть указ Лукашенко №200 о том, что врачи вправе при выдаче больничных листов запрашивать всю необходимую им информацию о пациенте.

А в инструкции, которая вышла 31 января 2019 года, в пункте 30 написано: если мать или отец ребенка (либо кто-то из опекунов) не работают и не состоят на учете неработающих граждан, то второй из супругов, даже если официально работает, не может получить больничный, а получает только справку об обращении к врачам.

На комиссии мне также рассказали, что в поликлиниках проводился специальный инструктаж, на уровне города и района, где им подробно рассказали, как поступать в соответствии с этим пунктом 30.

- Как дальше развивались события? Вы получили в итоге этот больничный?

- Мне, можно сказать, повезло, потому что из Польши месяц назад пришло письмо на имя мужа о том, что он платит там налоги. Это письмо я взяла с собой, они его приняли и сказали, что будут рассматривать, можно ли на его основании выписать мне больничный лист.

В итоге больничный мне дали, но так как я до этого времени уже успела написать заявление на отпуск за свой счет, то никто уже мне этот больничный не оплачивал.

- Вашего мужа заносили в базу «не занятых в экономике» (так называемую «базу тунеядцев»)?

- Никто нам ничего не говорил об этом. Один раз пришло письмо на имя мужа, чтобы он пришел в налоговую и «пообщался». А так – никаких извещений о «тунеядстве» не приходило.

Честно говоря, мы не знаем, состоит ли он в «тунеядских» списках или нет. Нас об этом никто в известность не ставил.

- Но ведь вы официально работаете и платите налоги, участвуете в финансировании социальных расходов государства. Почему вам фактически отказали в бесплатных медицинских услугах, вынудив брать отпуск за свой счет?

- Вот-вот, этого я и не могу понять. Я задала этот вопрос представителям здравоохранения на заседании комиссии. Мне сказали так: им спущена сверху инструкция, они действуют по этой инструкции – и шаг вправо, шаг влево карается лишением врачей части зарплаты. Если мне это не нравится, мне посоветовали «жаловаться наверх».

- В подобной ситуации, когда один из супругов должен работать за границей, сейчас оказались многие семьи. Что бы вы хотели им сказать?

- Мне многие говорят: зачем было признаваться врачу, что муж официально не работает в Беларуси? Мол, проще было соврать.

Но меня не так воспитали, я привыкла говорить правду.

Во-вторых, почему я должна что-то скрывать. Я – работающая мать, плачу налоги государству. Мой муж не просто так, не от хорошей жизни, уехал работать за границу. Почему я должна что-то скрывать?

И всем хочу сказать: нужно не молчать. Если эта проблема будет замалчиваться, государство поймет, что все «прокатило» и можно и дальше давить на населения и забирать у него последние деньги.

- Как вы вообще оцениваете отношение государства к гражданам, исходя из этой ситуации?

- Скажу так: мне государство никогда не помогало. Даже когда у меня умерли родители, государство никак не помогло мне выйти из сложной жизненной ситуации. Соответственно, у меня к этой власти такое же отношение.

А то, что произошло с больничным – это беспредельщина, я других слов не могу найти. Власти начали отнимать последнее уже и у матерей. Это не просто незаконно. Это – за гранью понимаю. У меня просто нет слов от возмущения.

Я решила поднять эту тему в СМИ, потому что она меня затронула. И я знаю, что она касается многих, которые просто молчат. Но я не тот человек, который будет молчать. Может быть, поэтому мне в этой ситуации удалось выстоять на ногах.

Сегодня публикации в независимых СМИ – порой единственный путь, чтобы защитить себя. Может быть, почитав этот материал, в следующий раз власти подумают, стоит ли действовать так жестко против граждан. Может быть, моя история кому-нибудь поможет.