СССР — страна из спичек и желудей 13 19.05.2019, 19:45

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ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Как в «великой сверхдержаве» под названием СССР не могли освоить производство нормальных детских игрушек.

Так, друзья — сегодня будет пост о вечной советской нищете. В комментарии к практически любому посту про СССР приходят фанаты совка, которые заводят одну и ту же шарманку — "а зато в СССР все были равны, там не было олигархов! СССР был страной, в которой не было богатых, никто никому не завидовал!" Один недавно вообще договорился до того, что мол в СССР в ГУЛАГ ни за что мог попасть и директор завода, и простой рабочий — по мнению этого поклонника СССР, в этом и заключается всё величие этой страны, пишет в LiveJournal известный блогер Максим Мирович.

Правда же заключается в том, что СССР был страной, где все граждане (за исключением номенклатуры) были равны в своём бесправии и нищете — все жили одинаково бедно. Действительно, никто никому не завидовал, но и завидовать-то было нечему — сосед получал ровно те же 140 рублей, что и ты, думал как перешить старый драный рыбацкий плащ в летнюю ветровку да где взять денег на внеочередной ремонт обуви — чему уж тут завидовать.

А что же власти? Может быть, они как-то старались исправить такое положение вещей, разрешали частный бизнес, какие-то частные инициативы? Нет — всё это в СССР было запрещено. Вместо этого государственные издательства огромными тиражами издавали книжки и журналы о том, как выживать условиях всеобщей нищеты. В книжках и журналах публиковались советы о том, как из цангового карандаша и старых лезвий сделать себе бритвенный станок "как у Джилетт", как на Новый год из подручных средсв сварганить "дефицитные продукты", а детей посвящали в тайны, как из спичек и желудей сделать себе игрушечных солдатиков, которые по качеству не уступят заграничным оловянным.

Вы смотрели шоу типа "выжить любой ценой"? Вот СССР все 70 лет своего существования был страной таких выживальщиков — промышленность выпускала только противогазы, алюминиевые кастрюли и какие-нибудь высококачественные вольфрамовые реле сверхсекретной отстежной залупы для сгорания в верхних слоях атмосферы — всё остальное советским гражданам приходилось делать самостоятельно.

И всё это было бы смешно, коли не было бы так грустно. В общем, в сегодняшнем посте — рассказ о бесконечной советской "самодельной" нищете.

Из истории вопроса. С чего всё началось

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Фактически сразу после прихода к власти в 1917 году большевики обозначили своё притязание на мировое господство, заявив, что нам нужен мир, и желательно весь. В довоенные времена проект "мировой революции" рассматривался как вполне реальный и серьёзный, и именно для этих задач в СССР проводилась так называемая "индустриализация", для сопротивляющихся крестьян был устроен Голодомор, а на деньги с ограбленного населения большевики строили наступательную военную технику (вроде штумовых танков "КВ") для захвата мира, которая кстати в первые месяцы войны в огромном количестве попала к немцам.

Оглядевшись по сторонам в послевоенные годы, большевики с досадой констатировали, что захватить весь мир им уже не удасться (появилось ядерное оружие), и было решено строить Коммунизм в отдельно взятом государстве — советская пропаганда начала рассказывать из каждого утюга о том, что скоро в стране не будет денег и всё будет бесплатно. А буржуи ещё утрут кровавые сопли своими кружевными манжетами, когда захотят получить немного нашего бесплатно, а мы им — фигу.

Народ при этом рассматривался большевиками просто как строительный материал для достижения великих сверхцелей — "жить хорошо" должны будут какие-то мифические будущие поколения через сто или двести лет, а нынешний народ должен терпеть, ещё раз терпеть и подчиняться. Никто из власти никогда не думал о том, что промышленность — это не военные производства, не космодромы и урановые штольни, а прежде всего что-то, что должно сделать жизнь простых людей лучше — никто так не мыслил. Весь бытовой ширпотреб создавался на всяких "заводах двойного назначения", а многих полезных в быту вещей в СССР попросту не было.

В общем, власть жила своими прожектами, а народ выживал как мог — создавая себе быт из подручных материалов.

Самоделки взрослые. «Маленькие хитрости»

Всевозможные "хитрости" о том, как улучшить свой быт и сделать своими руками вещи, которые в развитых странах давно продаются в магазинах — в огромном количестве публиковались в специальных книгах и в журналах. Такими "хитростями" была полна, например, рубрика "Домашнему мастеру" в журнале "Наука и Жизнь" — в семидесятые годы тираж этого журнала составлял, кстати, колоссальные 3 миллиона экземпляров — и читал его буквально весь СССР.

Что интересно — даже название журнала хорошо отражало советские реалии. Часть, касаемая "Науки" рассказывала о всевозможных орбитальных лазерах, сверхмощных гамма-дефектоскопах для проверки корпусов ядерных реакторов, о сверхсекретных отстежных залупах для сгорания в верхних слоях атмосферы и прочих электрочудесах, которые не имели никакого отношения к жизни 99,9% советских граждан. А часть, касаемая "Жизни" стыдливо повествовала о том, как с помощью синей изоленты и обломка вязальной спицы починить поломанные, но ещё хоршие очки, как самостоятельно выпилить лобзиком полочку для телефона (не уступающую по качеству заграничной) и как придумать старому драному зонту-трости новое удивительное и чудесное применение в домашнем хозяйстве.

Кстати, все эти "советы домашнему мастеру" носили один и тот же характер — в них рассказывается, как починить/сделать самому те бытовые вещи, что нельзя легко купить в магазинах. А делать всё это предлагается с помощью того, что у простого советского человека всегда было под рукой — во всех "советах" фигурируют пинцеты, гвозди, клей ПВА или БФ, скрепки, паста ГОИ, канцелярские кнопки и синяя изолента. Эти вещи можно всегда и в любом количестве можно было украсть с завода/стройки/больницы.

Вот примерно так это всё выглядело:

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Что ещё интересно — такие книги с "советами" издавались все годы советской власти, а не только в восьмидесятые годы. Вот, например, обложка книги "Сделай сам" 1934 года, которая предлагает делать мебель и вещи для дома из мусора.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Советскому юношеству предлагали самостоятельно делать для себя сноуборды — советская промышленность была не в состоянии освоить их производство. Несколько позже такое же произошло и со скейтами — модные "доски" делались в ограниченном количестве и были жутким и "мажорным" дефицитом в последние советские годы.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Апофеозом советского "самоделанья" стала, пожалуй,вот эта книжица, которая на полном серьезе предлагала простым советским людям самостоятельно делать дома "дефицитные продукты" — такие как мороженое, тушенку, зефир, шпроты и шампанское с омарами. Спрашивается — зачем вообще этим людям-кремням были нужны какие-то магазины, если всё это можно было сделать в домашних условиях?

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

"Сделать самому" предлагалось также и новогоднее настроение. Омаров и шампанское ты уже приготовил в домашних условиях, но чего-то не хватает? Не беда — сейчас мы раскажем тебе, как из подручных средств сделать себе резиновую снегурку ёлочные игрушки, открытки и остальной серпантин.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Самоделки детсткие. «Из спичек и желудей»

Честно говоря, советские самоделки для детей выглядят намного страшнее и больнее чем всё, что предлагалось самостоятельно сделать взрослым. Взрослые — те уже привыкли выживать в стране тотального лицемерия и лжи, а вот детям многие вещи были ещё непонятны, и им очень сложно было объяснить, почему у нас вон тот дядя первым полетел в космос, но при этом в магазине не продаются нормальные игрушки.

Я хорошо помню советский "Детсткий мир" — в нём продавались страшные целлулоидные голыши, какие-то дутые пирамидки а-ля "приехал Кобзон", деревянные кубики, синенькие жестяные совочки для песочницы, формочки и несколько дубовых машинок. Ещё могла лежать какая-нибудь огромная деревянная юла размером с перезрелую тыкву. Нормального игрушечного оружия не было в принципе, солдатики не продавались, металлические конструкторы были жутким дефицитом (как и набор "Юный Химик"), а сложные игрушки, вроде "Лунохода", электрического подъёмного крана или диапроектора стоили треть, если не половину советской зарплаты.

Когда после распада совка сюда пришли заграничные солдатики, конструкторы "Лего", куклы и игрушечные наборы — всё это выглядело как вещи с других планет или из далекого будущего — настолько оно отличалось по внешнему виду, краскам, цветам и даже запаху от всего совкового.

Что же предлагалось советским детям? А предлагалось им делать себе самостоятельно игрушки из подручных материалов — например, из соломы (в ранние советские годы):

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Примерно в то же время в обиход вошли желуди и спички — считалось, что из спичек и желудей можно сделать солдатиков, не уступающих по качеству импортным оловянным, и кроме того — ребёнок будет развиваться, создавая себе маленьких друзей. "Маленькие друзья" обычно разваливались на второй день после создания, либо годами пылились на полках в детских садах после всяких бессмысленных "конкурсов поделок".

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

В те же годы в обиход начал входить обман советских детей под общим названием "бумага и ножницы". И действительно — зачем делать для ребят качественных солдатиков, ведь это так сложно — сперва нужно придумать и смоделировать серию, затем создать прототип, потом сделать качественную выплавляемую модель, потом создать пресс-форму, отлить солдатиков, обрезать облой, покрасить, уложить в коробки... Проще за три копейки напечатать бумажных уродцев и раздать всем ножницы — и дети при деле, и солдатики вроде как есть.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

И если вы думаете, что так было только в ранние "голодные" советские годы, то я вас разочарую — "голодные годы" в СССР были всегда. Вот обложка подобной херни из семидесятых-восьмидесятых годов — вполне себе уже "развитого" СССР. Поменялся только дизайн солдатиков — суть осталась прежней, бери и вырезай.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Каким-то особым цинизмом звучали в книге слова о том, что вот мол Советская Армия разгромила фашистов, а вы теперь вместо того, чтобы играть с качественными и красивыми игрушками, вырезайте себе сами солдатиков из бумаги, как в каменном веке. Предисловия и послесловия в книге искрятся оптимизмом, что мол дети будут там что-то там дальше вырезать и играть, но скажу по опыту — играть с бумажными солдатиками невозможно, они быстро рвутся, интерес к ним теряется на второй день, и в лучшем случае они оказываются где-то на полке или на дне коробки, а в худшем — просто выбрасываются.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Ещё одна книжка самоделок — на этот раз "гражданская", без обмундирования. Детям предлагается сделать "народы мира". Пластмассовые ковбои и индейцы в СССР тоже продавались — но их было всего несколько видов и были они жутким дефицитом — вот и приходилось выпускать такой "круг бумажных друзей".

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Моё любимое — выреж склей советских космонавтов и ракету. Почему в "самой лучшей стране мира" до сих пор нет такой качественной пластмассовой игрушки? Чтобы и ракета была красивой, и космонавты внутрь садились? Нет ответа. Вырезай бумажного казаха в скафандре и молчи.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Вариант примерно тех же лет для девочек. В развитых странах их сверстницы играли с кукольными домиками и наряжали кукол "Барби", а советским девочкам предлагали вырезать и склеивать вот такие наряды. "Взрослых" кукол в СССР не было в приципе — советская промышленность не могла такое освоить.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

И на закуску — советский игровой набор, который также предлагалось сделать из бумаги. Название как бы намекает на то, что с помощью него можно будет играть в известную антиутопию Оруэлла.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Такие дела.

А вы делали что-нибудь сами во времена СССР? Пользуетесь до сих пор какими-нибудь из этих самоделок?