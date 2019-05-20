В Нью-Йорке потребовали освободить белорусских политзаключенных 20.05.2019, 7:40

Представители диаспоры вышли на акцию.

Белорусы Америки поддержали представителей русской диаспоры Нью Йорка в проведении акции протеста «Свободу политзаключенным» против репрессий путинского режима, сообщил в «Фейсбуке» белорусский активист в США Вадим Васильев.

«Проблема политзаключенных остается актуальной и для Беларуси. По состоянию на сегодняшний день в белорусских тюрьмах и лагерях содержится девять политических узников», - заявили организаторы акции.

Акция прошла 19 мая в городском парке Нью-Йорка.