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В Нью-Йорке потребовали освободить белорусских политзаключенных

  • 20.05.2019, 7:40

Представители диаспоры вышли на акцию.

Белорусы Америки поддержали представителей русской диаспоры Нью Йорка в проведении акции протеста «Свободу политзаключенным» против репрессий путинского режима, сообщил в «Фейсбуке» белорусский активист в США Вадим Васильев.

«Проблема политзаключенных остается актуальной и для Беларуси. По состоянию на сегодняшний день в белорусских тюрьмах и лагерях содержится девять политических узников», - заявили организаторы акции.

Акция прошла 19 мая в городском парке Нью-Йорка.


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