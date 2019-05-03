В РФ задержан за убийство основатель языкового стартапа LinguaLeo 3.05.2019, 20:27

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Айнур Абдулнасыров

Его приложение для изучения языков в игровой форме используют более 18 млн человек по всему миру.

В пятницу, 3 мая, оперативники задержали жителя Башкирии, сознавшегося в убийстве сестры. Задержанным оказался 34-летний создатель популярного сервиса для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров, передает thebell.io.

СКР по Башкирии сообщил, что тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили накануне, 2 мая, в частном доме в Дюртюли (100 км от Уфы). «Установлено, что обвиняемый, находясь у себя дома в селе Дюртюли, в ходе ссоры со своей сестрой, нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте… Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном», — говорится в сообщении СКР.

Имя задержанного СКР не назвал, но, по данным ТАСС, это создатель LinguaLeo Айнур Абдулнасыров. Это подтвердил и Telegram-канал Mash.

По информации Mash, сестра Абдулнасырова Эльвира конфликтовала с братом и состояла на психиатрическом учете.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).

Абдулнасыров основал LinguaLeo в 2009 году, воспользовавшись средствами от продажи первого языкового проекта, который создал еще второкурсником в бизнес-инкубаторе ВШЭ. Сначала LinguaLeo развивался на деньги основателя и бизнес-ангелов. В 2012 году в него пришел венчурный инвестфонд Runa Capital, вложивший $3 млн при оценке компании с 300 000 пользователей в $15 млн.

Сейчас приложение для изучения языков в игровой форме используют более 18 млн человек по всему миру. Базовая версия приложения бесплатна, годовой курс стоит 4 000 рублей. Финансовые показатели компании не раскрываются. Сам основатель в 2016 году говорил, что рассчитывает на оценку в $1 млрд к 2026 году.