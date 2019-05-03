Reuters: «Транснефть» просит сократить добычу нефти в России 3.05.2019, 22:28

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фото с сайта cnews.ru

Запрос поступил на фоне проблем с экспортом российского сырья из-за загрязнения нефти, поступающей в нефтепровод «Дружба».

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает РБК.

Согласно подсчетам агентства, если компании исполнят просьбу «Транснефти», речь может идти о сокращении добычи примерно на 10%.

Запрос «Транснефти» поступил на фоне проблем с экспортом российского сырья из-за загрязнения нефти, поступающей в нефтепровод «Дружба». Первой о проблеме сообщил белорусский концерн «Белнефтехим». В нефтепровод, который поставляет сырье как в Беларусь, так и клиентам в Европе, попали хлорорганические соединения, которые способны создать риск вывода из строя оборудования на нефтеперерабатывающих предприятиях. Как сообщает Reuters, было загрязнено не менее 5 млн тонн нефти. 22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе сообщили, что из-за некачественной нефти из России на предприятии сломалось оборудование.

Помимо Беларуси принимать российскую нефть приостановили и другие потребители в Германии, Польше и Словакии. 25 апреля из-за сложившейся ситуации был приостановлен экспорт нефти через терминал Усть-Луга в Ленинрадской области. 2 мая Польша из-за приостановки транзита начала компенсировать недопоставку стратегическими запасами. На эти цели будет направлено 800 тыс. тонн нефти.

Как отмечает Reuters, из-за того, что основной экспортный трубопровод и нефтеналивной терминал ограничили работу, в России скопились крупные излишки нефти. Это ведет к необходимости ограничить добычу, чтобы разгрузить хранилища.

«Транснефть» признала проблемы с качеством сырья. В компании сообщили, что что источник загрязнения нефти расположен на участке нефтепровода Самара — Унеча. По данным «Транснефти», виновником случившегося стала частная компания, которая собирает продукцию малых производителей и передает ее дальше в магистральный нефтепровод. 30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил Владимиру Путину, что все материалы по загрязнению были переданы ФСБ для дальнейшего расследования.

В Минэнерго России заявили, что чистая нефть должна поступить на НПЗ в Беларуси 2–3 мая. На сайте компании «Гомельтранснефть Дружба» сообщалось, что чистая нефть прибудет на белорусскую территорию не раньше 23:00 четверга, 2 мая. Притом на головную станцию компании эта нефть поступит не ранее 4 мая. накануне, 2 мая, «Белнефтехим» подтвердил, что из России начала поступать чистая нефть.