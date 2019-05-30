Где недорого отдохнуть летом 2019 4 30.05.2019, 11:16

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Даже непосредственно перед самым отпуском можно самостоятельно подыскать отличный вариант недорогого пляжного отдыха в Европе.

До наступления лета осталось несколько дней, а значит уже сейчас стоит задуматься над тем, куда поехать отдыхать недорого. Особо популярен бюджетный пляжный отдых за границей, пишет korrespondent.net.

Чтобы провести отпуск 2019 с экономией средств, туристы забронировали путевки заранее, один-четыре месяца назад. Но и непосредственно перед самым отпуском можно самостоятельно подыскать отличный вариант недорогого пляжного отдыха в Европе.

Журналисты расскажут о пяти самых популярных направлениях для бюджетного туризма 2019. В нашей подборке пять популярных летних туристических направлений: Турция, Албания, Болгария, Грузия, Кипр. Кроме пляжных развлечений, у каждой из стран богатая история, множество памятников архитектуры, а значит туристам скучать не придется.

Как спланировать отдых за границей: памятка туристу

Планируя недорогой отдых за границей, стоит заранее выбрать страну, определиться с датами, позаботиться об оформлении виз и страховок, забронировать билеты в обе стороны. Только после этого следует заняться поиском жилья, арендой автомобиля, планировать досуг.

Что надо знать тем, кто планирует отдохнуть летом за границей.

Выгодно отдыхать большой компанией. Стоимость авиа билетов для группы людей будет ниже, чем на одного-двоих. В отелях также стоимость одно-двухместного номера иногда дороже четырехместного или семейного.

Обычно дешевле обходится отдых по системе “все включено”, где в стоимость путевки входит еда, напитки, некоторые развлечения.

Приобретая “горящий” тур, можно существенно сэкономить на отдыхе. Его стоимость иногда в два раза дешевле, но срок вылета минимальный, всего несколько дней.

Выбирать туры можно через онлайн туроператоров, обычные турагентства либо через мобильные приложения.

Чем длительнее отдых, тем дешевле он обойдется.

Вылет из столичных аэропортов дешевле провинциальных за счет обилия авиаперевозчиков.

Турция

Самое популярное за последнее десятилетие направление среди украинцев и туристов из постсоветских стран. Отдыхающих привлекает теплое море, песочное побережье, развитая инфраструктура и хороший сервис. Стоимость туров в Турцию в 2019 году повысилась на 20%. Рост цен связывают с повышением заработных плат.

Куда ехать. Туристам прежде всего стоит обратить внимание на Аланию (демократичные цены, большой выбор семейных отелей), Анталию (масса развлечений для молодежи), Мармарис (потрясающая природа), Белек (лучшие 5* отели в стране), Сиде, Фетхие (центр активного отдыха: параглайдинг, треккинг, дайвинг, рафтинг). В низкий сезон, например, в мае или октябре можно посетить Стамбул, Памуккале или Кападокию.

В качестве развлечений туристам предлагают экскурсии, сафари и рафтинг-туры. Детей можно свозить в аквапарк (Акваленд, Трою, Атлантис, Адаланд), дельфинарий или океанариум.

Когда ехать. К середине июня море прогревается, пик сезона - июль-август. С детьми в Турцию лучше ехать в июне-начале июля, а также в сентябре.

Цены. Пакетный тур на двоих по системе “все включено” в отель 4* обойдется минимум в 850 $ на 10 дней.

Болгария

Как и Турция, привлекает теплым, неглубоким морем, песчаными пляжами, развитой инфраструктурой. В Болгарию можно добраться не только на самолете, но и наземным транспортом. В стране масса курортов, как и фешенебельных, так и недорогих, также сдаются отдыхающим апартаменты в жилых комплексах. Система “все включено” на болгарских курортах менее развита, чем на турецких.

Куда ехать. Самые популярные болгарские направления: Несебр, Солнечный Берег, Приморско, Золотые Пески, Албена, Обзор, Бургас. Тем, кто рассчитывает на all inclusive, стоит подыскать тур в Елените, Святом Власе, на Золотых песках и Солнечном берегу.

Если же туристы рассчитывают готовить еду самостоятельно, можно ехать в Созополь, курорт Святых Константина и Елены. В качестве развлечений туристам предлагают экскурсии, например в Варну. Здесь обязательно нужно посетить дельфинариум “Феста”, аквариум, центральный парк. В курортных зонах есть три аквапарка - в Несебре, Елените и Золотых песках.

Когда ехать. Черное море будет достаточно теплым к середине июня, но пик сезона выпадает на июль и август. Аналогично Турции, в Болгарию с детьми едут во второй половине июня-начале июля либо в бархатный сезон.

Цены. Стоимость проживания за двоих на 10 дней - от 250 евро, по системе “все включено” - от 500 евро. Стоимость тура - от 450 евро за 8 дней.

Албания

Балканская страна возле Адриатического и Ионического морей. Популярность албанских курортов растет из года в год, около 60% работоспособного населения трудится в туристической отрасли. Туристы будут в восторге от достопримечательностей Албании, ведь здесь сохранились объекты иллирийской, греческой, римской и Османской империи. Запоминается албанская кухня, богатая блюдами из рыбы и морепродуктов, местные десерты.

Куда ехать. Самые популярные туристические направления: Дуррес, Влера, Саранда, Ксамиль, Поградец. Любители тихого семейного отдыха могут отправиться в Дуррес, где широкие пляжи и мелкое море. С Дурреса удобно съездить на экскурсию в столицу Албании - Тирану. Влера находится на стыке двух морей, ее называют “албанской Ниццей”.

А вот Саранду считают “албанской Ривьерой”, именно здесь разместилисть комфортные отели, чистейшие пляжи, развитая инфраструктура. Саранда находится недалеко от границы с Грецией, отсюда можно отправиться на остров Корфу. А вот лучшие в Европе пляжи находятся в Ксамиле, туристы считают, что они не уступают багамским или сейшельским.

Когда ехать. Полноценный пляжный отдых - во второй половине июня-октябре.

Цены. Стоимость тура в высокий сезон - минимум 700 долларов на двоих за 8 дней.

Грузия

Грузия - бывшая постсоветская республика, которая всегда славилась хорошими курортами на черноморском побережье. Грузинский климат уникален - сочетание йодистого морского и чистого горного воздуха. Пляжи - галечные, дно каменистое. Практически каждый грузинский курорт имеет развитую туристическую инфраструктуру.

Куда ехать. Самым популярным направлением для туристов в пляжный сезон считется Батуми. В городе много достопримечательностей, например, ботанический сад или Приморский бульвар с поющими фонтанами. Кроме Батуми известны курорты: Зеленый мыс, Квариати, Сарпи, Григорети, центр развлечения Аджарии - Гонио.

Квариати выбирают любители тусовок, а Сарпи понравится семьям с детьми. В Григорети едут за здоровьем. Только здесь уникальный магнитный песок, а сам городок расположен между сосновым лесом и Черным морем. Есть в Грузии и молодые курорты: Анаклиа и Чакви.

Когда ехать. Пляжный сезон - июль-октябрь.

Цены. Стоимость тура в высокий сезон - от $1200 на двоих за 10 дней в отель 4* с завтраками.

Кипр

Солнце на Кипре светит 320 дней в году, поэтому даже когда Украина покрыта снегом, здесь тепло и уютно. Кипр делится на две части, так в западной части удобнее отдыхать семьям с детьми, поскольку здесь туристов меньше, а значит - спокойнее. Большинство отелей предлагают систему питания полупансион и реже - “все включено”. В высокий сезон цены на отдых выше на 30-50%.

Куда ехать. Выбор курорта на Кипре зависит от того, на что направлен отпуск. Молодоженам можно провести отпуск на Пафосе, тусовщики оценят Айя-Напу с белоснежными песочными пляжами, хорошо развита инфраструктура Протараса, Ларнаки и Лимассола. Сервис в отелях 3* на Кипре мало уступает пятизвездочному.

Когда ехать. Полноценный пляжный отдых - во второй половине мая-октябре. В мае температура воды выше +20, пик сезона - июнь.

Цены. Стоимость недельного тура в высокий сезон - минимум 900 долларов на двоих.