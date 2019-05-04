Сколько власти зарабатывают на бесплатном труде белорусов? 21 4.05.2019, 9:00

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Фото: МК

«Cубботники» нужно бойкотировать.

Сегодня, 4 мая, чиновники райисполкома в Горках объявили днем безвозмездного труда.

Стоит отметить, что этот случай неединичный. Власти часто используют бесплатный труд белорусов, объявляя, например, «общереспубликанские субботники». Последний прошел совсем недавно, 20 апреля.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию Charter97.org попросил юриста, известного правового инспектора труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонида Судаленко:

- Начну с того, что властям пора бы уже не придумывать эти «субботники», «недельники», «понедельники», а развивать волонтерство.

Когда люди сами, без принудиловки, указки райисполкомов, наводят порядок в своих дворах, убирают улицы — это хорошее дело. У нас же используют советские методы, пропахшие нафталином.

К сожалению, сегодня власти поставили белорусов в такое положение, когда все экономически активное население работает по краткосрочным контрактам. От начальника зависит продлят с человеком контракт или он останется без работы. Реальность же такова, что остаться сегодня без работы для простого белоруса, если он не готов коренным образом менять свой уклад жизни, уехав, например на заработки в Европу, это катастрофа. Ведь он по уши закредитован - вся жизнь полетит в случае утраты работы. Власти этим пользуются и выдумывают вот такие дни бесплатного труда. Но вечно так продолжаться не может, чаша терпения переполнится, несмотря ни на что.

В более выгодном положении сегодня молодежь, которая подвижна и мобильна. Она сегодня здесь, завтра там, а послезавтра в третьем месте. За них я не переживаю, а вот представьте, как людям, отработавшим 20 апреля на «общереспубликанском субботнике», у которых из зарплаты вычли дневной заработок и теперь их сгоняют на уже второй бесплатный день труда. Потом будет третий, четвертый, пятый и так бесконечно, а ведь это все в ущерб семейному бюджету.

Повторюсь, не нужно изобретать велосипед. Субботникам есть прекрасная альтернатива, которая действует во всем мире — добровольное волонтерство. Его нужно поощрять, развивать, чтобы люди действительно от чистого сердца выходили и садили деревья, убирали и так далее. Тогда это на благо и заслуживает уважения.

В регионах чиновники еще любят прикрываться разного рода «дожинками», «можинками», «божинками». Тут все просто, если они решили проводить, то пусть и спонсируют из своего кармана, проводят за свой счет, а не людей.

Мы, независимый профсоюз РЭП, за всеми подобными ситуациями следим и знаем отношение людей к ним. Они плюют через левое плечо и клянут всех. Вот с таким настроением и сегодня люди в Горках выйдут на местный субботник.

- Правомерны ли подобные дни безвозмездного труда?

- Знаете, уверен, что в том распоряжении райисполкома они прикрылись благими целями. Якобы жители по собственному желанию хотят выйти и навести порядок. Конечно же, в подобных бумажках не будет написано, что «такие-то организации, выведите людей». Там будет все прилично, а остальное объявят устно.

Например, начальник цеха предприятия соберет людей и скажет: «Ребята, выходим и работает в субботу бесплатно. Пиши заявление, Василий Иванович или Петр Петрович, что свой дневной заработок просишь удержать в добровольном порядке». Цирк! Кому расскажешь в Европе — не поверят.

Меня коробит, что деньги за эти субботники потом чиновники будут тратить на свое усмотрение. Вот у нас, в Гомеле, например построили туалет за миллион долларов.

Это все плачевно, рудименты Советской эпохи, которая канула в Лету, но белорусские чиновники, видимо, не заметили. Подчеркиваю, мы должны смотреть вперед, как цивилизованный мир живет и развивается, а от этого всего хочется руки помыть и забыть раз и навсегда.

- Чтобы вы посоветовали белорусам, которых зазывают на подобные мероприятия?

- К сожалению, я уже сказал, что белорусы сегодня поставлены в такое положение, что они заложники ситуации из-за контрактной системы. Тем не менее, если кто-то хочет показать свой характер, то я настоятельно советую бойкотировать и не идти ни на какие субботники!

Нету у белорусов обязанности трудиться на субботниках. Пусть так и заявляют начальству: «Не пойду, делайте, что хотите». И они не смогут принять какие-то меры, потому что, подчеркиваю, по трудовому кодексу, который регулирует отношения между работником и нанимателем, не существует таких понятий, как субботники, «Дожинки», дни безвозмездного труда. Не содержит кодекс таких норм - это все выдумка властей!

Я искренне хочу, чтобы каждый человек, в первую очередь, уважал себя и не поддавался на такие выдумки. Пора уже поднимать голову, ценить себя. Ай, нет слов у меня, больше эмоций.

- Почему, на ваш взгляд, власти до сих пор пользуются этой советской традицией? В чем выгода для них?

- Неизвестно, сколько власти зарабатывают на бесплатном труде белорусов. Возможно, им они просто хотят залатать дыры в бюджете.

Белорусы - трудолюбивый народ. В Европу нас очень ценят и везде говорят, что белорусы - отличные работники. К нашим соотечественникам относятся с уважением за границей, а что на Родине? Власти просто используют ситуацию.

Я хочу обратиться и сказать, что те, кто хочет и может защищать свои права, то наш независимый профсоюз готовы всячески помочь. Если кто-то хочет оспорить удержание с его зарплаты однодневного заработка, то мы с распростертыми руками его ждем. Приходите и мы будем помогать, отсуживать незаконно удержанные деньги.

Нужно смотреть вперед, развиваться, использовать опыт Европы, а не СССР - бороться за свои права и даже ставить ультиматумы правительству.

Власти доиграются.