Ученые назвали полезное количество отжиманий 7.05.2019, 19:49

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Ученые Гарварда вычислили количество отжиманий, которое позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Каждый может протестировать себя самостоятельно: отожмитесь, сколько сможете, за 1 минуту. И делайте выводы…

Исследование состояло в том, что ученые проанализировали данные о физической нагрузке и состоянии здоровья 1104 мужчин, сотрудников пожарной службы в Индиане. Период наблюдений составил 10 лет. В силу профессии участники эксперимента регулярно сдавали тесты по физкультуре, а также проходили медицинские осмотры. Обобщение и анализ собранных данных завершился в 2018 году, и вот Journal of the American Medical Association опубликовал результаты исследований, передает days.ru.

Оказалось, что у тех мужчин, которые могли сделать более 40 отжиманий, значительно снижался риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — на 96%. Это если сравнивать с тем, кто отжимался только 10 раз. Если же мужчина делал 20-30 «жимов», то риск снижался на 75%. Тоже хороший результат. Важное уточнение: отжимания должны быть сделаны за 1 минуту, то есть интенсивно.

В принципе, полезность отжиманий известна давно — это упражнение укрепляет мышцы рук, спины, груди и развивает выносливость. Но, похоже, ученые и сами не ожидали, что оно может стать простым тестом на вероятность развития кардиологических проблем. Получается, что доступными тренировками можно предупредить проблемы с сердцем.