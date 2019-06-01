Трудовые отпуска в Беларуси: что важно знать 1.06.2019, 15:51

От чего зависит продолжительность отпуска?

С началом лета в Беларуси начинается сезон массовых отпусков. Myfin.by разузнал, от чего зависит продолжительность отпуска, в каком случае работник может получить единовременную выплату на оздоровление и когда можно вместо отпуска взять компенсацию.

Включаются ли в отпуск государственные праздники?

Порядок предоставления трудовых отпусков работникам регулируется Трудовым кодексом Республики Беларусь от 26.07.1999 г. (с изменениями и дополнениями на 17.07.2018 г.).

В соответствии со ст. 150 Трудового кодекса (далее – ТК) под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому договору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы и заработной платы.

Ч. 2 ст. 150 ТК устанавливает, что трудовые отпуска делятся на основной отпуск и дополнительные отпуска. Продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях.

Государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Согласно ст. 152 ТК отпуска оформляются приказом (распоряжением, решением) или запиской об отпуске, которые подписываются от имени нанимателя уполномоченным им должностным лицом. Примерная форма записки об отпуске устанавливается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

ТК определяет цель и общие условия предоставления отпуска: в соответствии со ст. 152 ТК трудовой отпуск предназначен для отдыха и восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей работника.

Трудовой отпуск предоставляется за работу в течение рабочего года (ежегодно) с сохранением прежней работы и среднего заработка. Под прежней работой понимается выполнявшаяся до отпуска работа у того же нанимателя, по той же специальности, должности и квалификации на том же рабочем месте.

От чего зависит продолжительность отпуска?

Ст. 155 ТК устанавливает минимальную продолжительность основного отпуска: продолжительность основного отпуска не может быть менее 24 календарных дней.

В то же время законодательство устанавливает Перечень организаций и должностей педагогических работников, продолжительность основного отпуска которых составляет более 24 календарных дней.

Дополнительные отпуска предоставляются:

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы;

за ненормированный рабочий день продолжительностью до 7 календарных дней.

К дополнительным отпускам законодатель относит и поощрительные отпуска. Поощрительные отпуска могут предоставляться по соглашению между работником и нанимателем, согласно коллективному договору, действующему для работников на предприятии, а персонально – согласно трудовому договору.

Ст. 162 ТК устанавливает, что часть трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающая 21 календарный день, по соглашению между работником и нанимателем может быть заменена денежной компенсацией.

Замена денежной компенсацией отпусков, предоставляемых авансом, отпусков, предоставляемых беременным женщинам, работникам, признанным инвалидами, работникам моложе восемнадцати лет и работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения, а также дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы не допускается.

Когда можно взять отпуск?

Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за первый рабочий год предоставляются не ранее чем через шесть месяцев работы у нанимателя, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством.

Так, до истечения шести месяцев работы наниматель обязан предоставить трудовые отпуска по желанию работника:

женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него;

лицам моложе восемнадцати лет;

работникам, принятым на работу в порядке перевода;

в других случаях, установленных законодательством.

Согласно ст. 168 ТК график трудовых отпусков составляется на календарный год не позднее 5 января или иного срока, установленного коллективным договором, соглашением либо согласованного нанимателем с профсоюзом, и доводится до сведения всех работников. Дата начала трудового отпуска определяется по договоренности между работником и нанимателем.

При составлении графика трудовых отпусков наниматель обязан запланировать отпуск по желанию работника в летнее или другое удобное время:

лицам моложе восемнадцати лет;

женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

Трудовой отпуск может быть перенесен или продлен:

при временной нетрудоспособности работника;

при наступлении срока отпуска по беременности и родам;

при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с получением образования (если работник оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или во время последнего после получения вызова учреждения образования);

в других случаях, установленных законодательством.

Как оплачивается отпуск

По договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск может быть разделен на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением. При этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней.

За время трудового отпуска за работником сохраняется средний заработок, исчисляемый в порядке, установленном правительством или уполномоченным им органом.

Наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска.

Законодательство Беларуси предусматривает право работника на материальную помощь к отпуску. Так, Ст. 182 ТК устанавливает, что в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором, наниматель обязан при предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на части - при предоставлении одной из частей отпуска) производить работнику единовременную выплату на оздоровление в размере, определяемом законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

В соответствии со ст. 178 ТК по письменному заявлению работника неиспользованные основной и дополнительные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (кроме случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением предоставляется в пределах срока трудового договора.

Когда можно получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Важно помнить, что при увольнении независимо от причин работнику, который не использовал или использовал не полностью трудовой отпуск, выплачивается денежная компенсация.

Денежная компенсация за полный трудовой отпуск выплачивается, если ко дню увольнения работник проработал весь рабочий год (12 месяцев минус суммарная продолжительность трудового отпуска, на которую работник имеет право).

Если ко дню увольнения работник проработал часть рабочего года, денежная компенсация выплачивается пропорционально отработанному времени. Денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск при увольнении выплачивается в день увольнения.