Игорь Шуневич отправлен в отставку 46 10.06.2019, 14:21

11,081

Игорь Шуневич

(обновлено) Лукашенко принял рапорт об оставке экс-главы МВД.

Игорь Шуневич освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси. Такое решение сегодня принял Лукашенко, сообщают источники tut.by.

Министерство внутренних дел Игорь Шуневич возглавлял семь лет. Дольше этот пост занимал лишь Владимир Наумов, который был министром девять лет.

Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым он обратился к правителю сегодня во время рабочей встречи, передает БелТА.

«Сегодня я обратился к Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял», - сообщил журналистам Игорь Шуневич по итогам встречи с правителем.

Экс-глава МВД подчеркнул, что его решение об уходе с должности является «выверенным, правильным и своевременным».

«В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным, - сказал он, объясняя причины такого шага. - Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил Лукашенко, он с этим согласился».

Отвечая на вопрос о возможном новом месте работы, Шуневич отметил, что пока конкретные предложения ему не поступили, однако он надеется принести пользу государству на другой должности. «Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности», - сказал он.

Сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, у Александра Лукашенко возникли вопросы к работе министерства в плане подготовки ко II Европейским играм.

«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?», — задался вопросом правитель.

За последние месяцы Лукашенко несколько раз поднимал вопрос о работе МВД. В феврале правитель предупредил Шуневича, что в ближайшее время подвергнет серьезному анализу работу правоохранительных органов.

28 марта были произведены кадровые перестановки в системе МВД: у столичной и витебской милиции поменялись начальники. Тогда же Лукашенко, сказал, что не может оценить работу МВД «даже на 8 с натяжкой». И напомнил, что поручал Игорю Шуневичу проследить за наведением порядка в хозяйствах, прежде всего что касается машинных дворов, содержания техники.

«И если бы мое поручение министру было выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Там ни одной единицы не было живой, превратили в кладбище», — обратил внимание правитель.

Игорь Шуневич родился 27 марта 1967 года в Украине (Луганская область). В 1992 году окончил Академию милиции МВД Республики Беларусь. Служил на различных должностях в системе органов внутренних дел Беларуси. В 2007—2012 годах работал в КГБ Беларуси, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В январе 2012 года назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси — начальником криминальной милиции. 11 мая 2012 года назначен министром внутренних дел.

Игорь Шуневич на посту главы МВД запомнился громкими высказываниями, от имени министерства также не раз звучали неоднозначные комментарии на различные темы, в том числе, не касающиеся непосредственно работы ведомства.