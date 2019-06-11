Как пережить жару: способы, подкрепленные наукой 11.06.2019, 17:23

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Небольшие хитрости, помогающие не перегреться.

Мы обычно с нетерпением ждем лето и отпуск, но далеко не все любят и хорошо переносят жару. Непривычному человеку на жаре не просто некомфортно – знойные летние дни могут быть опасны для здоровья. Когда жарко, нам сложнее двигаться, так как дополнительная работа мышц означает дополнительное повышение температуры тела, могут появиться головная и мышечная боль, тошнота, ухудшаются когнитивные способности. А при повышении температуры тела до 40°С у человека начинается тепловой удар – состояние, чреватое риском повреждения сердца, мозга и почек. По большому счету, шутил в одной из своих статей нейробиолог и автор книги «Счастливый мозг» Дин Бёрнетт, человек – это противоположность системе, способной питаться от солнечного света: из нас оно только высасывает энергию, пишет Republic.

Хотя в жару хочется спрятаться в помещении с кондиционером воздуха, некоторые эксперты советуют этого избегать. По словам профессора физиологии из Университета Айовы Эдгара Фолка, исследователя механизмов адаптации к свету и температуре, здоровый организм приспосабливается к жаре через две недели. Если не спасаться с помощью кондиционеров, тело само уменьшает соленость пота, одновременно увеличивая объем потоотделения, а кровеносные сосуды расширяются, чтобы повысить эффективность охлаждения. Это подтверждается статистикой: больше всего смертей из-за жары случается в первой половине лета, и к августу смертность снижается.

Но за две недели отпуск чаще всего успевает закончиться, а в умеренных широтах летняя жара редко держится недели напролет. Тем, кто не живет в южном климате постоянно, но сталкивается с жаркой погодой, хочется ощущать себя человеком и минимизировать влияние высоких температур на самочувствие и здоровье. Вот несколько обоснованных наукой советов, как это сделать.

Что пить?

Самые очевидные, но от этого не менее правильные рекомендации – пить больше воды и избегать нахождения под прямыми солнечными лучами. Потоотделение – важный механизм, позволяющий телу охлаждаться, но он отключается, если человек обезвожен. Чтобы система охлаждения продолжала работать, необходимо пить, причем отсутствие жажды вовсе не означает, что жидкость не нужна. Вдобавок обилие воды делает более эффективным отвод тепла тела на периферию (к коже) с помощью кровотока.

Однако не все напитки одинаково хороши в жару. Следует избегать алкоголя, большого количества кофеина и сладких напитков – это диуретики, они усиливают выведение влаги из организма. Также следует помнить, что чем активнее потоотделение, тем больше соли теряет организм; этот элемент тело получает только из пищи.

Что есть?

В жару лучше избегать пищи, богатой углеводами и белками – организму сложнее усваивать ее, а чем больше усилий он тратит, чем больше тепла вырабатывает. Хорошая идея – фрукты и овощи с высоким содержанием воды: огурцы, арбуз, клубника, сельдерей, салат-латук, потому что они помогают восполнить потерю жидкости и избежать обезвоживания.

Хотя это кажется странным, некоторые исследования указывают на то, что справиться с жарой помогает острая и горячая пища. И горячее, и острое стимулируют терморецепторы. Те передают мозгу сигнал о повышении температуры, и тот отдает команду об усилении терморегуляции. Как следствие, человек больше потеет и интенсивнее охлаждается. Эксперименты исследователя терморегуляторной физиологии из Сиднейского университета Олли Джея показывают, что потребление горячей (50°С) воды после тренировки лучше способствует охлаждению, чем холодной (1,5°С), так как потоотделение в первом случае на 22,5% больше, чем во втором. То, что в южных странах потребляют много острой пищи и теплых напитков, – не случайность.

Как одеваться?

Эффективность охлаждения с помощью потоотделения зависит от влажности воздуха и скорости его движения вдоль поверхности кожи. Если с первым поделать почти ничего нельзя – климат такой, какой он есть, – то второй фактор зависит от наших решений. Любая ткань будет мешать коже охлаждаться, но чтобы обеспечить оптимальный приток воздуха к коже, следует выбирать свободную одежду (привет бедуинам и шейхам) из натуральных тканей – хлопка, льна. Различные производители разрабатывают ткани, которые способствовали бы лучшему охлаждению, но пока чуда не произошло.

Быть в форме

Специалисты советуют избегать активных движений в жару: во время любой работы мышцы создают тепло, и нам становится жарче. Чтобы снизить температуру тела, нужен покой – регулярные 15-минутные паузы на отдых. Но в то же время, сама по себе физическая подготовленность способствует лучшей терморегуляции. «Тренировки улучшают многие характеристики, которые присутствуют у людей с хорошей способностью к акклиматизации», – убеждена Хизер Райт из Университета Оттавы (Канада), исследующая влияние температуры и других стрессоров на тело.

Согласно ее объяснению, сессия физических упражнений по своему воздействию похожа на пребывание на жаре. У подготовленного человека, как и у хорошо адаптированного к жаркому климату, снижается температура тела в состоянии покоя. Благодаря этому при воздействии тепла ему потребуется больше времени, чтобы температура тела выросла и достигла опасных для здоровья значений.

Есть и другие небольшие хитрости, помогающие не перегреться. Не стирайте с кожи пот, появившийся в знойный день – испаряясь, он охлаждает вас. Используйте по минимуму и выключайте все ненужные в конкретный момент электрические приборы. И хотя проще всего остывать погрузившись в прохладную ванну (озеро, бассейн, реку), можно и просто окунуть в воду руки до локтей и ноги до колена. Лучше всего для этого служит прохладная, а не ледяная вода – при контакте с последней кровеносные сосуды сужаются, чтобы защитить организм от переохлаждения. Этим приемом, пишет LiveScience, пользуются пожарные и военные – он эффективен, потому что у конечностей велико отношение площади поверхности к объему. По этой же причине – из-за соотношения площади поверхности кожи и объема тела – высоким худым людям проще переносить жару, чем низким и полным.