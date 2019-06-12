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Ученые раскрыли еще одну загадку Антарктиды

  • 12.06.2019, 13:55
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Почему в Антарктиде появляется глубинная полынья даже в –50 °С?

Антарктическая глубинная полынья в море Уэдделла, которую впервые заметили в 1974 году, появляется из-за подледного соленого течения и сильных ветров. К такому выводу пришла международная группа климатологов, пишет «Хайтек».

Гигантскую полынью общей площадью больше Московской области обнаружили в антарктическом море Уэдделла впервые в 1974–1976 годах. После этого ее не было почти 40 лет, однако в 2017 году она появилась вновь.

Полынья очень удобна для экосистемы Антарктиды — тюлени и пингвины могут в ней охотиться, а морские животные — получить доступ к кислороду. Однако ученые не могли понять природу этой полыньи, поскольку в том регионе не было факторов, которые могли бы привести к такому явлению.

Климатологи и гляциологи десятилетиями изучали море Уэдделла, устанавливали роботизированные буи, сравнивали снимки со спутников и данные с корабельных экспедиций.

Оказалось, что гигантская полынья может появляться в случае набора разных факторов — сильного ветра, который бы мог сдвигать тяжелые льдины в разные стороны, и очень соленой воды с повышенной температурой, которая позволила бы морю не застывать даже полярной ночью.

В последний раз теплое течение находилось у поверхности моря Уэдделла дольше обычного. Ученые связывают это с глобальным потеплением.


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