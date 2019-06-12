В Казахстане задержаны сотни протестующих 12.06.2019, 18:10

Фото: Reuters

В стране блокируют социальные сети.

На площади «Астана» в казахстанском городе Алматы задержаны не менее сотни человек, которые вечером 12 июня вышли на несанкционированный митинг протеста. Акция была организована сторонниками движения «Демократический выбор Казахстана» банкира Мухтара Аблязова. Радио «Азаттык» сообщает, что полиция вначале задерживала стариков и женщин, отправляя их в автозаки под предлогом «проверки документов», а затем всех, кто в принципе приближался к площади.

Активист Димаш Альжанов незадолго до задержания полицией. Алматы, 12 июня 2019 года.

Фото: Reuters

За последние несколько дней это уже третье крупное задержание людей, протестующих против результатов президентских выборов (на них 9 июня с результатом 70,96% победил Касым-Жомарт Токаев), а также против режима первого президента Нурсултана Назарбаева, который сейчас занимает пост главы Совета безопасности. 9 и 10 июня массовые задержания произошли в Алматы и Нур-Султане. МВД говорит о 700 задержанных, активисты и правозащитники считают, что число может превысить 5000 человек. Известно, что многих задержанных вывозят из Алматы и Нур-Султана в соседние города в связи с нехваткой мест в отделах полиции.

Грузовики Нацгвардии, автобусы и пожарная машина за зданием Казахстанско-британского технического университета, расположенного на площади Астана. Алматы. 12 июня 2019 года.

Фото:RFL/RL

Кроме того, в республике с 10 июня наблюдаются перебои в работе социальных сетей. С обеда 11 июня по вечер 12 июня в стране отключены WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, они доступны только при включении VPN. На пресс-конференции 10 июня Касым-Жомарт Токаев заявил, что «не в курсе» блокировок. Отметим, что отключение социальных сетей практикуется властями страны регулярно: к примеру, 9 мая большая часть мессенджеров также была недоступна на территории республики.