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Военные в Судане снова попытались захватить власть

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  • 12.06.2019, 20:03

Захватить власть попытались более 60 офицеров.

В Судане более 60 офицеров попытались захватить власть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

По данным канала, мятежники попытались захватить переходный военный совет, который правит страной с момента свержения диктатора Омара аль-Башира. Сообщается, что все офицеры задержаны и находятся под следствием.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что за три дня столкновений протестующих с силовиками в Хартуме погибли 60 человек. Военные, полиция и военизированные организации начали силовой разгон сидячей палаточной демонстрации у здания министерства обороны страны.

С середины декабря 2018 года в Судане продолжаются массовые протесты, которые начались с требования снизить цены на хлеб и переросли в политический протест. 11 апреля армия Судана совершила в стране военный переворот и сместила с поста президента диктатора Омара аль-Башира, который находился у власти 30 лет.

Управление страной перешло к сформированному армией переходному военному совету, который заявил, что за два года передаст руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Митингующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех полномочий.


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