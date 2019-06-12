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Трамп допустил увеличение контингента США в Польше в полтора раза

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  • 12.06.2019, 20:23

Такое заявление президент США сделал перед началом переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой.

Выступая перед журналистами, глава Белого дома рассказал, что окончательно вопрос об увеличении американского военного присутствия в Польше не решен, однако сам он обдумывает возможность переброски туда из Германии дополнительно 2 тыс. военнослужащих, сообщает агентство Reuters.

В случае положительного решения этого вопроса общая численность американских военных в Польше увеличится в полтора раза и достигнет 6 тыс.

Американский президент по итогам встречи с Дудой также отметил, что Польша согласилась приобрести у США «много самолетов F-35».

Ранее издания Defence One и Financial Times сообщали о том, что в ходе визита в США Дуда рассчитывал договориться об увеличении американского контингента на 1 тыс. человек в качестве защиты от российской угрозы.


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