Протест в Кремле: девушка в майке в поддержку Голунова час сидела напротив Путина 1 12.06.2019, 22:05

2,835

В это время на улицах Москвы проходили задержания.

На торжественной церемонии вручения наград в Кремле в первом ряду сидела девушка в майке "Я/Мы Иван Голунов", сообщает BBC.

Это Анна Луганская. Девушка рассказала "Медузе", что пришла на церемонию вместе с отцом, пианистом Николаем Луганским, а так же бабушкой и дедушкой.

На акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, проходившей в это время в Москве, задержали сотни человек.