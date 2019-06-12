Премьер Польши: Со следующего года минимальная зарплата вырастет на €47 12.06.2019, 22:23

Матеуш Моравецкий

Минималка в стране-соседке Беларуси составит около €575.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время визита в Поляницу-Здруй, сообщает «Польское радио».

Премьер-министр отметил, что цель политики правящей партии «Право и справедливость» - в течение десятка лет повысить доходы поляков до среднестатистических доходов жителей Европейского союза.

«Через нашу экономическую политику мы хотим как можно лучше служить разным профессиональным группам», - добавил глава польского правительства.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата поляков будет составлять 2450 злотых, 575 около евро. В настоящее время минимальная зарплата составляет 2250 злотых, около 528 евро.

Премьер-министр отметил также, что возможно, что рост ВВП превысит прогнозы, представленные несколько месяцев назад.