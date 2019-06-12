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В России освободили оппозиционного политика Алексея Навального

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  • 12.06.2019, 22:41
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Алексей Навальный

Задержанных во время марша также частично отпустили.

В России освободили оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее его соратники говорили, что основателя Фонда борьбы с коррупцией оставляют на ночь в отделе, сообщает «Эхо Москвы».

Кроме того, на него, якобы оформляют протокол об организации неразрешенного митинга в связи с сегодняшним маршем в Москве. Всего сегодня были задержаны не менее 420 человек, пишет сайт ОВД Инфо. Часть задержанных уже отпустили.


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