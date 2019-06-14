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Лидеры БНК Николай Статкевич и Евгений Афнагель посетят Молодечно

  • 14.06.2019, 10:44

Встреча с жителями города состоится сегодня в 19.00.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель посетят Молодечно. Встреча с жителями города пройдет по адресу: улица Чистая, дом 26 (500 метров от Привокзальной площади), сообщает пресс-служба БНК.

Начало — 14 июня в 19:00.

На встрече будут обсуждены ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаем всех, кому это важно.


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