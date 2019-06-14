Джонсон назвал ответ на дело Скрипалей главной своей акцией дипломата 1 14.06.2019, 18:07

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Борис Джонсон

Лондон призвал порядка 30 стран мира выслать в общей сложности 153 российских дипломата.

Бывший глава Министерства иностранных дел Великобритании и фаворит гонки за пост премьер-министра Борис Джонсон заявил в эфире радиостанции Би-би-си, что его главной дипломатической акцией стали меры, принятые после отравления бывшего офицера ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — Прим.) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает РБК.

«Как министр иностранных дел я организовал крупнейшую дипломатическую акцию вокруг российских разведчиков после отравления в Солсбери», — сказал он (цитата по Reuters).

В своем недавнем интервью газете The Times Джонсон сообщил, что это была «самая большая дипломатическая акция, которую когда-либо совершала эта страна». Он указал, что Лондон призвал порядка 30 стран мира выслать в общей сложности 153 российских дипломата в знак солидарности с Великобританией в ответ на отравление Скрипалей.

В результате Лондон выслал 23 российских дипломата. Примеру Великобритании последовали более 20 государств, в том числе США, Канада, Чехия, Швеция, Австралия, Норвегия, Украина. Всего в Москву вернулись более сотни сотрудников российских дипмиссий по всему миру.