Еврокомиссия: Польша находилась под прицелом российской дезинформации 14.06.2019, 19:30

В Брюсселе представлен отчет о прогрессе в борьбе с дезинформацией.

Польша находилась под прицелом российской дезинформации во время предвыборной кампании в Европейский парламент. К такому выводу пришли эксперты из Европейской комиссии. В Брюсселе представлен отчет о прогрессе в борьбе с дезинформацией, передает «Радио Польша».

Еврокомиссия сообщила, что в преддверии выборов в ЕП случаев распространения дезинформации и попыток вмешательства в предвыборную кампанию было в два раза больше, чем в прошлом году.

Специальная группа экспертов ЕК зафиксировала более тысячи таких случаев в странах ЕС, включая Польшу, Латвию, Испанию, Францию и Великобританию. Комиссар по европейской безопасности Джулиан Кинг, в частности, прокомментировал пример применения дезинформации в Польше.

«Из прокремлевского «Спутника» поступила ложная информация о том, что Польша с момента вступления в Европейский союз обеднела больше, чем во времена коммунизма», - сказал комиссар ЕС.

В то же время в Европейской комиссии отметили, что несмотря на частые случаи применения дезинформации, страны ЕС были хорошо подготовлены к тому, чтобы с нею бороться.