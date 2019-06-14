Миллион на улице 1 Андрей Шароградский

14.06.2019, 19:51

Фото: AP

Как жители Гонконга сопротивляются контролю Китая.

Последние дни Гонконг был охвачен массовыми протестами. Произошли столкновения демонстрантов и полиции. Причиной стал новый закон об экстрадиции в Китай – и жители Гонконга своими протестами добились, по крайней мере временно, уступок от властей.

Предыстория

Гонконг – поселение на берегу Южно-Китайского моря, в дельте реки Чжуцзян – в середине XIX века, после поражения Китая в Первой опиумной войне, стал владением Великобритании и за полтора века превратился в крупнейший торгово-финансовый центр Азии.

В конце XX века Китай вел длительные переговоры с Великобританией, добиваясь возвращения Гонконга. Город с либеральной рыночной экономикой и многопартийной политической системой должен был перейти под контроль авторитарного государства под единовластным управлением коммунистической партии. Однако Гонконгу было обещано сохранение высокой степени автономии под лозунгом "одна страна, две системы". Но в 1989 году, после кровавого разгона демонстраций в Пекине, опасения, что самоуправление Гонконга будет уничтожено, возникли с новой силой, и на улицы города в знак протеста против событий на площади Тяньаньмэнь вышел миллион человек.

В начале июня Гонконг был одним из немногих мест в Китае, где в 30-ю годовщину событий на Тяньаньмэнь состоялись церемонии поминовения жертв. В материковом Китае власти стараются предать те события забвению

В 1997 году, после десятилетий переговоров, Гонконг перешел под юрисдикцию КНР в качестве "специального административного района", которому на 50 лет, до 2047 года, была гарантирована собственная правовая система. Китай, однако, все эти годы усиливал контроль над Гонконгом, прежде всего расширяя влияние на процесс выборов в местное законодательное собрание и администрацию города с помощью процедуры утверждения кандидатов.

Протестующий Гонконг

В 2014 году в Гонконге произошли многонедельные массовые выступления, получившие название "революция зонтиков" (демонстранты выходили на акции с желтыми зонтами), – с требованием демократизации избирательной системы. В демонстрациях приняли участие сотни тысяч жителей города. Они общались и координировали свои действия с помощью мобильных приложений, напрямую связывавших их телефоны – в обход операторов сотовой связи.

Фотоколлаж китайского лидера Си Цзиньпина с желтым зонтиком был оставлен демонстрантами на стене в гонконгском районе "Адмиралтейство" в 2014 году

Нынешняя волна массовых протестов была вызвана законопроектом об экстрадиции, который разрешает выдачу жителей города в материковый Китай. Хотя власти утверждали, что цель законопроекта – исключительно борьба с преступностью, жители Гонконга опасаются, что он может быть использован для выдачи Пекину критиков властей. Правозащитники указывали на нарушения прав человека в КНР и широкое применение смертной казни.

Студенты, участники демонстрации протеста против закона об экстрадиции. 8 июня 2019 года

Китаист Алексей Маслов комментирует:

"За последние несколько лет Гонконг потрясли политические выступления, прежде всего "движение зонтиков" в 2014 году, и различные региональные протесты не только в самом городе Гонконге, но даже на некоторых островах, которые входят в состав "новых территорий" (территории, которые постепенно вобрал в себя Гонконг в бытность британской колонией. – РС). Большинство этих протестов, так или иначе, затрагивают именно политическую составляющую и требуют уменьшения давления КНР на Гонконг, то есть пытаются напомнить о законе, по которому к 2047 году, и никак не раньше, Гонконг должен окончательно перейти под юрисдикцию КНР".

Демонстрация 9 июня

В минувшее воскресенье на улицы города вышли, по оценкам, свыше миллиона человек – то есть седьмая часть населения, однако городские власти продолжали настаивать, что не отзовут законопроект. В Гонконге появились баррикады, произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая использовала слезоточивый газ.

Полиция использует слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге

Маслов:

"Наверное, впервые с момента выступления "зонтиков" гонконгские власти начинают применять новую тактику. Во-первых, используется специально созданное подразделение быстрого реагирования: это отряды, которые блокируют целые районы Гонконга. Плюс начинаются массовые обыски людей, которые приехали на станцию "Адмиралтейство", где располагаются штаб-квартиры всех государственных органов. И, как видно по кадрам, на каждого обычного человека, который выходил из метро, приходилось буквально трое или четверо вооруженных людей, которые их обыскивали, что вызвало дополнительную волну возмущения и протеста".

Демонстранты, окруженные полицией. 12 июня

Массовые акции продолжались, многие предприятия закрылись, потому что их сотрудники вышли на манифестации. К участию в протестах призывали даже базирующиеся в Гонконге порносайты, на одном из которых, как передает CNN, вместо традиционной продукции появился следующий текст: "Хотите жить остаток жизни, оглядываясь? Больше не будет безопасного места. Правительство подвело тебя, система подвела тебя, общество подвело тебя, хочешь подвести себя сам?".

Столкновения полиции с демонстрантами в Гонконге

Мессенджер Telegram подвергся хакерской атаке, вызвавшей перебои в работе сервиса, и его создатель Павел Дуров связал это с протестами в Гонконге. IP-адреса атакующих в большинстве случаев принадлежали Китаю, отметил Дуров в твиттере. По его словам, большая часть атак на сервис, проведённых в государственном масштабе, совпадают по времени с протестами в Гонконге. В 2015 году Telegram сообщал о массовой атаке на серверы компании, тогда это связали с кампанией против правозащитников в Китае. В 2014 году атака на сервис началась одновременно с серией демократических протестов в Гонконге, названных позднее "революцией зонтиков". Telegram официально заблокирован в материковом Китае, но приложение работает у большинства пользователей.

Противостояние демонстрантов и полиции в Гонконге. 12 июня

Однако в среду, 12 июня, после того как десятки тысяч участников акций протеста заблокировали здание местного Законодательного собрания и основные улицы в центре города, власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.

Медитация на баррикадах

Маслов:

"По сути, это борьба не столько против закона, сколько против ускорения процесса полного присоединения к КНР. Очевидно, что власти сейчас подадут назад, но думаю, что они сделали серьезную ошибку, поскольку были допущены массовые аресты и избиение граждан в кварталах, где располагаются государственные офисы. И это уже вызвало вторичную волну протеста. Плюс, конечно, надо понимать, что победа – а это, безусловно, победа демонстрантов, закон отложен, – вызывает желание потребовать большего. И в этом плане была сделана ошибка, когда этот закон прокитайское лобби попыталось протолкнуть, может быть, не отдавая себе отчет, что это вызовет такие волнения".

Демонстранты убирают улицы Гонконга

В четверг жители Гонконга вышли на улицы города, чтобы убрать мусор, оставшийся после акций протеста. По словам одного участника акции, люди почувствовали себя обязанными очистить улицы от мусора, поскольку тот появился в результате протеста, который они сами организовали. Один из добровольных уборщиков сказал агентству AFP: "Мы хотели сделать что-нибудь для города".

Демонстрация "миллиона человек" 9 июня. Гонконг

Маслов:

"Конечно, в целом для гонконгского сознания – это еще одна веха в попытке властей КНР ускоренно поглотить Гонконг. И это всего лишь повод, за который зацепились многие гонконгцы. Но на улицы вышла далеко не только молодежь, которая всегда имела протестный потенциал в Гонконге, но и вполне взрослые люди, которые могут сравнить жизнь при британцах и при КНР. Неслучайно за последние 2–3 года я в Гонконге от местных жителей среднего возраста слышу, что китайские власти перегибают палку. Многие гонконгские социальные и гражданские институты, по сути дела, утрачивают свою силу".

Андрей Шароградский, «Радио Свобода»