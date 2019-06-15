БелАЭС готова к запуску, но энергосистема страны не подготовлена 11 15.06.2019, 8:13

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Что делать с избыточной мощностью?

Специалисты «Белэнерго» констатируют наличие значительных системных рисков, которые могут реализоваться во время встраивания БелАЭС в национальную энергосистему, пишет газета «Энергетика Беларуси».

Ожидаются резкие перепады в работе энергосистемы

Главный инженер «Белэнерго» Владимир Бобров пояснил, что мощность белорусской энергосистемы вместе с блок-станциями составляет 10 ГВт. После ввода двух блоков АЭС к ним добавятся 2,4 ГВт, то есть фактически 24% от существующей мощности энергосистемы.

«Трудности будут связаны с периодическим изменением мощности, ее подъемом, сбросом нагрузок, эти режимы необходимо будет поддержать за счет существующих резервов энергосистем», – сказал он «Белсату».

Инженер говорит, что интеграция БелАЭС в энергосистему должна происходить одновременно с созданием на существующих электростанциях дополнительных пиков-резервных мощностей. При этом Бобров обратил внимание на то, что строительство резервных мощностей опаздывает и ввод, как минимум, первого энергоблока состоится в условиях их отсутствия.

Литва и Украина могут отказать в перетоке

Теоретически в ситуации, когда появляются резервные мощности, их можно будет перегнать через системы соседних стран – Литву, Россию или Украину.

«Здесь надо принимать во внимание настороженное отношение Республики Литва к строительству Белорусской АЭС, а также планируемое отключение стран Балтии от единой энергосистемы бывшего СССР и их подключение к энергосистеме Центральной Европы. Аналогичная ситуация наблюдается и в Украине, которая также планирует подключение к энергосистеме Центральной Европы», – поясняет Бобров.

Что делать с избыточной мощностью?

«Достаточно сложным», по мнению инженера, является обеспечение устойчивой работы АЭС при одновременной надежности энергосистемы в целом. По его словам, это связано с особенностями белорусской энергосистемы, в которой теплоэлектроцентрали и конденсационные электростанции по установленной мощности делятся в соотношении примерно 50/50.

Однако, «из-за неравномерности суточного графика электропотребления, обеспечение круговорота резерва создаст нам определенную проблему».

«На пике нагрузки энергосистема сможет обеспечить 1200 МВт такого резерва, но, когда потребление начнет падать, круговорот резерва увеличится. Что делать с ним в часы ночного провала электропотребления? Это пока ясно не до конца», – констатирует главный инженер.

Областные энергообъединения понесут убытки

Специалист прогнозирует также ожидаемое ухудшение экономических и финансовых показателей областных энергообъединений после ввода БелАЭС.

«Изменятся не только режимы работы, но и объемы отпуска потребителям товарной продукции. Таким образом, снизятся и доходы областных энергосистем. Постоянные расходы при этом не изменятся – оборудование есть, амортизационные отчисления остаются, персонал продолжает работать», – сказал Бобров.

Вопросов больше чем ответов

«Как в результате произойдет встраивание Белорусской АЭС в энергосистему, покажет только время. Сколько бы мы ни перечисляли на бумаге различные варианты, какими бы цифрами и данными не оперировали, только совместная работа всей энергосистемы позволит нам обеспечить надежное и стабильное ее функционирование», – резюмировал главный инженер «Белэнерго».