Аккумуляторный завод и миф о «белорусском порядке» 3 Валерий Карбалевич

16.06.2019, 8:07

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Валерий Карбалевич

Гражданское общество показало силу.

Приостановление строительства аккумуляторного завода - явление настолько необычное для Беларуси, что требует отдельного осмысления.

Моральная победа противников завода

Решением председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса приостановлено строительство аккумуляторного завода под Брестом до устранения выявленных нарушений. Полуторагодичные протесты жителей областного центра дали плоды. Получена промежуточная, но важная победа. Явление необычное для Беларуси. Поэтому следует сделать выводы из этого события.

1. В остром конфликте между обществом и властью победило общества. Для жесткого авторитарного режима, в котором государственные институты уделили себе сакральный статус, это выглядит очень непривычно и сенсационного. Оказывается, власть может быть неправа.

2. Нынешняя победа брестских протестующих в локальном социальном конфликте - самая громкая в новейшей белорусским истории. Были неоднократные случаи, когда побеждали обитатели минских микрорайонов, протестировавшие против уплотнения застройки. Но это были проблемы узкого круга жителей нескольких домов. Вспоминается временная победа населения Светлогорска, недовольного загрязнением окружающей среды целлюлозно-картонного комбината. Но там протесты не были такими массовыми и продолжительными.

Можно вспомнить протесты «нетунеядцев», но там была общегосударственная проблема. А то, что произошло в Бресте, не имеет аналогов. Полтора года вся страна следила за неравным, казалось, от начала проигрышным для местных активистов конфликтом. И вот промежуточный результат.

3. Все полтора года местные власти боролись с протестующими единственным известным им способом. Давили, как могли. Запрещали людям собираться по выходным на центральной площади Бреста, заполняли ее различными мероприятиями, устраивали «хапун» на активистов, заводили уголовные дела на зачинщиков, судили, штрафовали, обязывали извиниться, устраивали провокации, дискредитировали. То есть все, как обычно.

И вот теперь власти фактически признали, что те, против кого они устраивали репрессии, были правы. Это моральная победа протестующих и моральное поражение властей. Вот Лукашенко, назначая нового министра внутренних дел Юрия Караева, отмечал, что в действиях милиции «все должно быть честно и справедливо». (Почему-то о законности он не вспомнил, но это другое дело). Так вот, действия милиции и правоохранительных органов против людей, которые протестовали, были несправедливы. И это сейчас стало очевидно не только для жителей областного центра.

Гражданское общество показало силу

4. Все это время все государственные институты, начиная от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и заканчивая руководством области и города, говорили неправду, уверяя, что строительство аккумуляторного завода не несет угрозы для экологии. Теперь они это фактически признали.

5. Важную роль в победе (по крайней мере пока что) местного гражданского общества сыграли новые технологии. Активисты широко использовали интернет, вели видеоблоги, живые трансляции с акций протеста, давали подробную информацию о настоящих последствиях работы аккумуляторного завода. Это имело громкий общественный эффект, которому власти не могли ничего противопоставить. Сторонников протестных акций было в сотни и тысячи раз больше, чем участников.

6. Гражданское общество вырастает из конкретных потребностей людей. Абстрактные организации третьего сектора, которые выступают за все хорошее против всего плохого, в белорусских условиях приживаются плохо. А вот острая проблема, которая затрагивает много местных людей, подталкивает к стихийному восстанию общественных структур, которые начинают влиять и на массовое сознание, и на решение проблем.

7. Важную роль в принятом решении сыграла профессиональная независимая экспертиза. Нашлись те, кто компетентен проанализировал информацию о работе завода, которую дали компания «АйПауэр» и Министерство природных ресурсов, показал все ее недостатки и неточности.

8. Протесты против этого завода встречали скрытую симпатию значительной части местной номенклатуры. Не только потому, что неподалеку от этого объекта - богатые особняки. А потому, что в хорошей экологии заинтересованы все. Отсюда важный вывод: гражданское общество в решении проблемы должно искать совпадения интересов с окружением из номенклатуры, бизнеса.

Разрушение мифа о белорусском порядке

9. Если власти своими неразумными действиями затрагивают непосредственные интересы широкой социальной группы, причем это не связано с политикой, то они способны проявлять гибкость. Так было с извинением перед цыганами. Так произошло сейчас в Бресте.

И обратный случай - Куропаты. Там проблема острополитическая, идеологическая, поэтому власти, если в чем-то и идут на уступки, то очень неохотно.

10. Аккумуляторный завод - это очередной скандал, связанный с китайским бизнесом. Подрядчик строительства - китайская «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». Китайская экспансия на Беларусь создает все больше проблем для страны.

11. Ситуация вокруг Брестского аккумуляторного завода разрушает миф о белорусском порядке. Ведь возникает вопрос: как вообще власти дали разрешение на строительство такого проблемного объекта? Куда смотрела Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды? Где были другие контрольные структуры, которых в стране больше, чем нужно? Почему они до сих пор не реагировали на жалобы жителей города?

12. Власти оказались в сложной ситуации. Завод построен с разрешения государственных органов. Но соответствовать экологическим требованиям он не может. Специалисты утверждают, что завод спроектирован с грубыми нарушениями, его надо полностью перестраивать.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»