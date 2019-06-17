Евгений Афнагель: Люди понимают, что Беларусь возможна только без Лукашенко 11 17.06.2019, 14:55

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Евгений Афнагель

Сейчас – наиболее благоприятный момент для перемен в стране.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса, кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, в пятницу, 14 июня, встретились с жителями Молодечно.

Подробности о встрече сайту Charter97.org рассказал Евгений Афнагель.

- Чем эта встреча отличалась от предыдущих – в Могилеве, Гродно и Борисове?

- Первый момент – это то, что на встречу пришло намного больше людей, чем мы рассчитывали. Поэтому ее пришлось перенести из помещения на улицу, во двор того дома, где мы изначально планировали встретиться.

Второй момент: было очень много молодых людей. Наверное, половина всех собравшихся – это люди до 30 лет. Соответственно, превалировали вопросы, которые больше интересуют молодежь: начиная от трудоустройства, перспектив, самореализации, учебы – до современного искусства, музыки, истории Беларуси, национальной идеи.

В этом – коренное отличие встречи в Молодечно. И это было очень интересно, потому что в других городах, в том же Борисове, мы обсуждали в основном экономику и социальные проблемы, которые интересны людям среднего и старшего возраста. А в Молодечно мы обсуждали вопросы, которые касается непосредственного будущего людей, желающих создавать новую, свободную от диктатуры, Беларусь.

В-третьих, Молодечно имеет сильные демократические традиции: это город Геннадия Карпенко, это город, в топонимике которого есть имена Константина Острожского и многих других героев белорусской истории. Это тоже отразилось на атмосфере встречи и вопросах людей. Было много сказано на тему, как именно защищать независимость Беларуси в случае проведения Лукашенко референдума об объединении с России и дальнейших угроз нашему суверенитету.

Даже, скорее, не «как защищать» независимость, а «как добыть» независимую страну, потому что люди понимают, что сегодня мы фактически не самостоятельное государство, а придаток РФ.

- И как люди видят свою роль в отстаивании суверенитета страны?

- На встрече было четко видно: люди понимают, что единственный путь построения по-настоящему независимого государства – это избавление от диктатуры. Понимают, что Лукашенко не является «гарантом», а наоборот – он торгует независимостью и ставит суверенитет страны в зависимость от своих личных интересов.

У людей есть четкое понимание: независимая Беларусь возможна только без Лукашенко. И вопрос сохранения независимости непосредственно связан с вопросом отставки Лукашенко. И решать эти два вопроса нужно в ближайшие годы – мирным сопротивлением и мирными акциями протеста.

- Вы сказали, что на встрече было много людей, желающих участвовать в обустройстве новой Беларуси. Как они видят будущее страны после Лукашенко?

- Для молодых людей, которые были на встрече, будущее Беларуси в первую очередь связано с формированием национальной идеи и возрождением «национального мифа» - в хорошем смысле этого слова.

Причем для них национальная идея основывается не только на многовековой истории Беларуси, но и на событиях новейшего времени – 90-х и начала 2000-х годов: на деятельности того же Геннадия Карпенко, на акциях протеста и победах в борьбе за независимость, которую вела оппозиция последние 25 лет. Эти события в связке с историей ВКЛ и памятью о национально-освободительных восстаниях воспринимаются молодежью как фундамент, котором должно строиться образование в новой Беларуси.

- Какие местные проблемы волнует жителей города больше всего?

- Эти проблемы практически одинаковы во всех городах: это низкие зарплаты по 150-200 долларов, высокие цены, рост коммуналки, декрет о «тунеядцах» и возможное его развитие, некачественное образование и медицина.

Молодечно не является крупным промышленным центром, поэтому есть свои нюансы, но все равно местные проблемы основываются на низких зарплатах и высоких ценах – для всех, плюс отсутствие возможности самореализоваться – для молодежи.

- Какие выводы можно сделать по результатам поездки?

- Люди понимают, что если в ближайшее время мы не сможем преломить ситуацию – то может сложиться такое положение вещей, что бороться уже будет незачем. И вместе с тем понимают, что сейчас самое благоприятное время, чтобы сменить власть в Беларуси – через выборы и акции гражданского неповиновения и мирного протеста.