Астрономы нашли карликовую галактику, пережившую столкновение с Млечным Путем 2 18.06.2019, 11:44

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Галактика прошла по краю Млечного Пути.

Астрономы из Университета Калифорнии заявили о том, что им удалось обнаружить карликовую галактику, которая пережила столкновение с нашей. Исследователи считают, что гравитация Млечного Пути могла лишить галактику большей части вещества и звезд, сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science.

Гипотеза о том, что неравномерные "волны" плотности темной материи, которые наблюдаются на периферии Млечного Пути, возникли под влиянием космической катастрофы, была предложена еще 10 лет назад. Исследователям даже удалось определить возможное положение и массу карликовой галактики, которая пережила столкновение. Вместе с тем, до последнего времени ни одно звездное скопление не отвечало необходимым параметрам.

В ходе нового исследования ученые использовали данные телескопа Gaia, который с 2013 года отслеживает положение и скорость движения более чем миллиарда звезд. Исследователям удалось обнаружить карликовую галактику Antlia 2 – ранее неизвестную спутницу Млечного Пути. Расположена она примерно на 130 килопарсек и насчитывает менее трех килопарсек в поперечнике, что сравнимо с Малым Магеллановым Облаком. При этом яркость Antlia 2 намного ниже: в ней практически нет сильно светящихся звезд.

Ученые подчеркивают, что скорость и положение Antlia 2 невероятно близки к предсказанным ранее для галактики, которая некогда прошла по краю Млечного Пути. Гравитация нашей галактики могла лишить соседку большей части вещества и звезд, что и сделало ее такой тусклой.