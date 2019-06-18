Трамп официально начинает кампанию по переизбранию 2 18.06.2019, 13:00

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Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Акцент делается на силе американской экономики и иммиграционном соглашении с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп во вторник официально объявит о начале кампании по его переизбранию, сделав акцент на крепости американской экономики и его иммиграционном соглашении с Мексикой, сообщает «Голос Америки».

Кроме того, президент попытается опровергнуть публикации в СМИ о том, что он отстает от ведущих демократов.

Советники его избирательной кампании возмущены утечкой внутренних опросов, которые показывают, что Трамп значительно отстает от бывшего вице-президента Джо Байдена в ключевых штатах.

«Только фейковые опросы показывают, что мы отстаем от этой разношерстной публики, – написал Трамп в Твиттере, имея в виду многочисленную группу кандидатов-демократов. – Мы демонстрируем отличные показатели, но пока рано на этом сосредотачиваться. Предстоит много работы! Сделаем Америку снова великой!»

Возможно, президент захочет сменить тему на митинге во вторник, где он обратится к аудитории, которую он уже назвал рекордной. К нему присоединятся первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс, несколько членов его семьи, а также сотрудники предвыборного штаба 2016 года.

Ожидается, что сторонники президента заполнят зал спортивно-развлекательного комплекса Amway Center вместимостью 18500 человек. По мнению советников Трампа, его электорат не обращает внимания на внутренние интриги кампании и не будет колебаться под влиянием первых признаков турбулентности.

«Ничто не помешает этому грандиозному старту и той динамике, которую президент проявит и будет поддерживать вплоть до дня выборов в следующем году», – заявил директор штаба Трампа по коммуникациям Тим Мерто.

Трамп поднимется на сцену во Флориде, чтобы убедить аудиторию, что лейтмотивом первых двух с половиной лет его администрации было «дал обещание – сдержал обещание», сообщили его советники.

Он отметит устойчивость экономики США и напомнит о нескольких принятых им решениях, в том числе по налогам, военным расходам и назначению судей.

Обычно низкая безработица и устойчивый экономический рост создают хороший попутный ветер для любого действующего президента, но штаб Трампа столкнулся с признаками нелегкого пути к переизбранию.

Опрос, проведенный предвыборным штабом в марте в 17 штатах, показал, что Трамп отстает от Байдена более чем на 10 процентных пунктов в Висконсине, Пенсильвании, Флориде и Мичигане, сообщила в пятницу телекомпания ABC News.

Рейтинг одобрения Трампа составлял около 40 процентов на протяжении всего его срока.

Опрос также показал, что Трамп отстает от Байдена в Айове, Огайо, Северной Каролине и Джорджии – во всех штатах, где он победил в 2016 году.

С момента проведения опроса Трамп заметно активизировал свои атаки на Байдена.

Два советника, беседовавшие с президентом в последний месяц, говорят, что Трамп уверен в своих перспективах и считает, что опросы не улавливают его популярность. Он указал на размеры аудитории, которую он собирает, и на количество людей, которые взаимодействуют с ним в социальных сетях, сообщили оба советника.

Несколько советников штаба заявили, что они были расстроены тем, что сага с опросами превратилась в историю, которая обсуждается целую неделю. Один из них сказал, что этот опрос был, фактически, «бессмысленным», поскольку избирательная кампания только начинается, а поле потенциальных кандидатов от Демократической партии еще не сформировалось.

Учитывая, что в 2016 году Трамп победил вопреки прогнозам многих политологов, есть опасения, что и опросы на 2020 год могут оказаться неверными.

«Об этом говорят ощущения избирателей от экономики, и если этот парень может связать два предложения так, что это не вызовет отторжения у людей, то он может снова переломить ситуацию», – заявил социолог-демократ Джефри Поллок из политической консалтинговой фирмы Global Strategy Group.